Miguel Rojas enciende la chispa frente a los Atléticos

Los Dodgers de Los Ángeles continúan su racha ganadora al vencer una vez más a los Atléticos de Oakland con un marcador de 8-2, destacando la notable actuación del venezolano Miguel Rojas.

Por segunda noche consecutiva, el criollo se convierte en protagonista al conectar dos dobles que impulsaron las dos primeras carreras del encuentro disputado en el Dodger Stadium.

El primero de estos magníficos batazos llegó en el segundo inning, cuando envió la pelota al jardín izquierdo para llevar a casa a Enrique Hernández. Posteriormente, en el tercer episodio, repitió la hazaña con otro doble por el jardín izquierdo, impulsando a Max Muncy.

Durante el partido, Miguel Rojas tuvo una destacada actuación al irse de 4-2 con dos carreras impulsadas y un ponche, dejando su promedio en .221. Además, alcanzó los 13 dobles en la presente temporada de las Grandes Ligas.

Los Dodgers tomaron el control del juego en el sexto inning, anotando cuatro carreras consecutivas. Todo comenzó con un sencillo de Will Smith, quien impulsó a Austin Barnes. Luego, Amed Rosario conectó un doble por el jardín derecho, permitiendo que Mookie Betts y Will Smith anotaran, colocando el marcador en 5-1 en ese momento. El inning no terminó sin que el venezolano David Peralta conectara un sencillo por la pradera derecha, llevando al plato a Amed Rosario.

El juego fue sentenciado con el jonrón número 22 de la temporada para Freddie Freeman, quien mandó la pelota por todo el jardín derecho.

Los Dodgers se mantienen como líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, con un récord de 62 victorias y 45 derrotas.