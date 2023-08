Carlos Prosperi: «Si me inhabilitan, me retiro de la Primaria»

El abanderado de AD en resistencia a la Primaria, Carlos Prosperi afirmó en entrevista en Globovisión que de ser inhabilitado se retirará de la Primaria, porque no engañará a sus electores.

«Yo lo he manifestado», dijo a la periodista Rosa Colmenares. «Si por alguna razón, y tergiversaron esta información diciendo que había dicho que los demás se tenían que retirar», lamentó.

«Si por alguna razón me llegan a inhabilitar, me retiraría porque no se trata de mí, de un nombre o un partido político».

Aclaró que respeta la decisión que tome cada uno de los candidatos en la carrera hacia la presidencial, pero enfatizó «yo tengo que ser serio y responsable porque si me inhabilitan y gano la Primaria; cuando vaya a inscribirme en el CNE me van a decir que estoy inhabilitado.

¿Le voy a ocasionar un problema a la alternativa de cambio? Pues no», remarcó.

«El pueblo no inscribe al candidato en el CNE»: LVL descarta discurso de MCM

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León analizó los últimos pasos que ha dado la oposición democrática para la Primaria, y si bien destacó la labor de la CNP presidida por Jesús María Casal, cuestionó el discurso de la favorita María Corina Machado sobre las inhabilitaciones políticas.

En entrevista concedida a Carlos Peñaloza para el programa En Contexto de Canal I, León Aclaró que está en contra de toda forma de violencia política y de las inhabilitaciones.

«No son decentes ni presentables, pero la verdad es que los inhabilitados no se podrán inscribir. Eso no va a ocurrir.

El pueblo no es el que te inscribe en el CNE, ya ese discurso de llamar a la gente a que salga a manifestar y obligar a cambiar las cosas lo hemos visto, el resultado ha sido desastrozo».

«Entiende que vas a tener que prepararte y la Primaria tiene como favorita a una candidata inhabilitada. Eso no le quita la fuerza ni la preferencia de la población».

Tras conocerse la inhabilitación que pesa sobre la líder de Vente Venezuela, Machado calificó la medida de “inútil” y aseguró que la inhabilitación sólo demuestra que el “régimen» está «derrotado».