Ohtani muestra signos de fatiga en el brazo

Shohei Ohtani se perderá su próxima salida con los Angelinos de Los Ángeles, pautada para el próximo miércoles en Texas, por fatiga en el brazo.

El manager Phil Nevin aseguró que el astro japonés no sufre una lesión y solo necesita descanso. Volverá a la rotación seguramente para la serie ante los Rojos que inicia el próximo 21 de agosto.

“Él conoce su físico mejor que nadie… Me ha asegurado que no tiene dolor, no hay una lesión y confío en lo que me dice”, indicó Nevin a Las Mayores.

“Es fatiga normal en el brazo, una cosa que algunos tienen que lidiar”, insistió.

Nevin aclaró que el derecho seguirá cumpliendo sus funciones como bateador designado del equipo, pues “se siente bien en el plato al hacer swing con el bate”.

Ohtani tiene foja de 10-5 con efectividad de 3.17 en 22 aperturas esta temporada. Batea para .305 y lidera la Liga Americana con 40 jonrones y 83 carreras impulsadas.