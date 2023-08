Una nueva misiva arriba desde el más allá

De Lizzie Murphy a Francys Sandoval

Amiguita Francys: Me considero portadora de una gran felicitación para ti, por todo lo que has logrado en el béisbol, como competir en equipos de pura hombres en competencias internacionales. A tus inocentes 12 años, quizás no te inquiete que algún día se nos permita ser parte de las Grandes Ligas de Béisbol como jugadoras.

Es increíble, pero estamos en el año 153 y aún sufrimos discriminación en las Grandes Ligas. ¡Imagínate! Hace 76 años se terminó con la discriminación racial cuando Jackie Robinson apareció con los Dodgers, pero nosotras como jugadoras a ese nivel ni siquiera se nos menciona.

Debo sentirme realmente orgullosa de ti en este 2023, porque hoy, 14 de agosto, hace exactamente 101 años, en 1922, a mis 28 años de edad, fui la primera mujer en la historia en jugar en un All Star de hombres. Jugué en la primera base y nos enfrentamos a los Medias Rojas, a quienes vencimos 2-1. Tuve la suerte de batear 4-2 y anotar una de nuestras carreras.

Jugué varias veces con hombres, pero siempre en competencias de exhibición. Nunca me permitieron formar parte de un equipo en temporada.

Me llamaban Lizzie, pero mi nombre real era Mary Elizabeth Murphy. Y desde 1964 estoy en este tranquilo y feliz Más Allá, como ustedes lo llaman.

Incluso me apodaron “The Queen of Baseball” (La Reina del Béisbol). Además de jugar béisbol, fui atleta de pista y campo, en los cien metros planos, así como patinadora y nadadora. Desde los 17 años exigía que me pagaran por jugar béisbol y me pagaban igual que a los hombres, hasta 300 dólares al mes, libres de gastos.

De esta manera, participé en All Stars que hacían giras por varias ciudades y presentábamos más de cien juegos al año.

Comencé como lanzadora, pero como también tenía habilidades para batear, decidieron utilizarme más en la primera base y, cuando me retiré, tenía un promedio de bateo de por vida de 324. Los periódicos reconocían mis habilidades para el béisbol y solían destacarlas en titulares a toda página. Fui incluida en el Rhode Island Heritage Hall of Fame en 1994.

Te informo de todo esto, amiguita Francys, para alimentar tu entusiasmo por el béisbol, que ya ha sido notable, incluso a nivel internacional. Quizás seas llamada a ser la primera mujer en formar parte de un equipo de Grandes Ligas, lo cual sería muy importante. Porque cuando eso suceda, se abrirán las puertas para muchas otras chicas que podrán demostrar que sí tenemos lo necesario para jugar al mismo nivel que los caballeros.

Ya sabes que te deseo mucha felicidad, incontables victorias y que pases a la historia del béisbol como algo grande…

Abrazos, Lizzie.