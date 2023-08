Vinotinto sigue preparándose para sus próximo amistoso premundialista. Venezuela concluyó la primera etapa de su gira premundialista, este lunes al caer 86-67 frente a la subcampeona olímpica, Francia. Aunque no pudieron ganar ninguno de sus cuatro compromisos, se marchan de Europa con buenas sensaciones.

Jhornan Zamora consideró que especialmente este último encuentro fue un “buen partido” y dejó ver las mejorías que han tenido como equipo.

Venezuela llegó esta semana a la ciudad de Melbourne, Australia, donde terminará su preparación con tres partidos amistosos, los cuales los realizará todos en el Rod Laver Arena.

Próximos amistoso de Venezuela:

14 de agosto vs Australia

16 de agosto vs Sudán del Sur

17 de agosto vs Brasil

Venezuela debutará en el Mundial de Baloncesto contra Eslovenia el día 26 de agosto a las 7:30 am tiempo de Caracas.

