La armonía en la cueva es de mi agrado

El nuevo manager de Navegantes del Magallanes, Miguel Cairo, ha hablado sobre su selección como nuevo timonel del equipo para la temporada 2023-24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El estratega, actualmente en Estados Unidos, compartió sus planes con los filibusteros durante una entrevista con los periodistas Efraín Zavarce y Freddy Chresía.

Durante sus declaraciones, Cairo recordó la llamada de Luis Blasini y el esquema que pretende utilizar para conquistar el título de campeón, contando con el apoyo de sus coaches y miembros del roster.

“Estaba muy contento cuando me lo informaron. Quería adquirir experiencia. Hablé con Carlos Mendoza y me dijo que es una experiencia increíble, dura pero uno aprende. Por eso quiero ir a Venezuela, para ganar experiencia y ganar”, detalló.

“Como jugador en Venezuela, tuve tres managers increíbles: Phil Regan con el Caracas, Omar Malavé y Nick Leiva. Cuando dejé de jugar, dije que iba a ser manager o coach. Tenía eso en mente”, agregó.

Cairo explicó que, como jugador, no le gustaban las mentiras y ese será su enfoque al dirigir a Navegantes del Magallanes en la próxima temporada. También se mostró emocionado por el equipo de coaches que tendrá este año y confía en tener figuras que lo apoyarán en la toma de decisiones.

“Hablo claro y directo con los jugadores. Me gusta que haya armonía en el dugout, pero siempre con el debido respeto. Soy un manager agresivo”, resaltó.

“Cuando Blasini me dijo que Ramón Hernández (banca) y Robert Pérez (bateo) estarían en el equipo, me alegré mucho. Jugué con ambos y tuve a Clemente Álvarez como rival. Conocen la liga y me van a ayudar mucho”, concluyó.