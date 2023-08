Andrés Galarraga: “If I Suffered from Cancer”

Este viernes, Andrés Galarraga volvió a ser el centro de atención debido a un incidente del pasado. El venezolano emitió un comunicado desmintiendo las recientes declaraciones del periodista Juan Vené.

Las declaraciones de “El Gato” fueron publicadas después de que Juan Vené afirmara en un video que en su momento, los médicos de los Bravos de Atlanta le informaron que Galarraga no padecía cáncer.

“Andrés Galarraga” se convirtió en tendencia debido al comunicado que publicó sobre las declaraciones del periodista venezolano Juan Vené. Puedes encontrar más contexto en el tweet adjunto.

En el comunicado, Galarraga afirmó: “Las declaraciones de Juan Vené no tienen fundamento y no son verdaderas. Me entristece tener que responder a esa afirmación, ya que sí padecí cáncer”.

Además, agregó: “Quiero asegurarles a todos que los informes originales sobre mi salud eran verdaderos. Agradezco sinceramente todo el amor y apoyo que he recibido”.

Este escrito ha generado numerosas muestras de solidaridad y apoyo hacia Andrés Galarraga en las redes sociales.

Fuente: https://twitter.com/estendenciavzl/status/1692692790130376960?ref_src=twsrc%5Etfw