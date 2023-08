Mason Greenwood se despedirá del Manchester United

El Manchester United anunció el lunes que Mason Greenwood abandonará el club inglés tras completarse una investigación criminal de seis meses sobre un supuesto intento de violación.

Greenwood, un jugador internacional inglés de 21 años, no ha jugado con el United desde enero de 2022 y su futuro ha estado en el limbo durante la investigación del club.

“Todos los implicados, incluido Mason, reconocen las dificultades que supone para él reiniciar su carrera en el Manchester United. Por lo tanto, se ha acordado mutuamente que lo más apropiado para él es alejarse de Old Trafford”, dijo el club en un comunicado.

Greenwood afirmó que esta es “la mejor decisión para todos… seguir mi carrera futbolística fuera de Old Trafford, donde mi presencia no sea una distracción para el club”.

El delantero fue acusado de agresión sexual y comportamiento coercitivo y controlador relacionados con una joven mujer después de que se difundieran imágenes y videos en línea.

Sin embargo, los fiscales ingleses archivaron el caso en febrero y el United continuó con su propia investigación.

El club indicó que su investigación concluyó que el material publicado en línea “no ofrecía una imagen completa y que Mason no cometió los delitos de los que inicialmente se le acusaba”.

Greenwood afirmó que “no he cometido las cosas de las que se me acusa. Sin embargo, acepto plenamente que he cometido errores en mi investigación y asumo mi responsabilidad por las situaciones que llevaron a la publicación en las redes sociales”.

