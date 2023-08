Scherzer sobrepasa a Phil Niekro en ponches: Un hito para la historia

El lanzador derecho de los Rangers de Texas, Max Scherzer, tuvo dificultades el domingo en el montículo y no logró evitar la barrida ante los Cerveceros de Milwaukee en el Globe Life de Arlington.

El veterano de 39 años permitió tres carreras, tres hits, dos boletos y golpeó a un rival en 3.2 entradas de trabajo, lo que significó su quinta derrota de la temporada y la primera desde que fue cambiado a los Rangers el pasado 30 de julio. Con esta derrota, los Rangers suman cuatro derrotas consecutivas, cayendo 6-2 ante Milwaukee en el Globe Life Field.

Texas había ganado las tres aperturas anteriores de Scherzer desde que se unió al club en la Fecha Límite de Cambios. A pesar de su corta salida contra los Cerveceros, el veterano mantiene una efectividad de 2.66 como miembro de los Rangers.

A pesar de haber ponchado a cuatro bateadores y llegar a 3,344 en su carrera, superando al miembro del Salón de la Fama Phil Niekro en el puesto 11 de la lista de ponches de todos los tiempos en las Grandes Ligas, Scherzer afirmó que no estaba preocupado por los logros individuales, ya que su objetivo principal es ayudar a los Rangers en su búsqueda del título de la Liga Americana.

“Estoy seguro de que eso tendrá más significado en el futuro”, comentó Scherzer. “Estoy aquí para ganar. No estoy aquí por récords, no estoy aquí por logros; estoy aquí para ganar con este equipo. Seguramente, más adelante en mi vida, será un buen momento para reflexionar, pero no ahora”.

El puesto 10 en la lista de ponches de todos los tiempos lo ocupa otro miembro del Salón de la Fama, Gregg Maddux, con 3,371 ponches.

Fuente: Las Mayores