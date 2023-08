La Federación Española solicita la dimisión de Luis Rubiales

Los dirigentes de la federación española de fútbol pidieron el lunes al suspendido presidente Luis Rubiales que renuncie tras el escándalo provocado por besar a una jugadora en los labios en la final de la Copa Mundial femenina.

Los presidentes de las federaciones territoriales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) formularon el pedido en un comunicado conjunto en el que solicitan a Rubiales que presente su dimisión como presidente de la misma.

“Después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español, los presidentes solicitan que, de manera inmediata, Luis Rubiales presente su dimisión como presidente de la RFEF”, indicaron en el comunicado.

Los entes rectores del fútbol han establecido normativas que prohíben la interferencia gubernamental en el manejo de las federaciones domésticas. Sin embargo, la UEFA decidió no acatar el pedido de la federación española, informó el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento del asunto.

Rubiales ha sido duramente criticado en todas partes por su comportamiento en la final del Mundial femenino, al besar en los labios a la delantera española Jenni Hermoso sin su consentimiento en la ceremonia de premiación. La FIFA le suspendió provisionalmente mientras realizar una investigación sobre su conducta.

La federación española procedió a instar a la UEFA a que actuara y habría enviado una carta el viernes, el mismo día que un desafiante Rubiales dijo que no iba a dimitir.

La suspensión de la FIFA le impide a Rubiales participar en actividades administrativas y reuniones con otros dirigentes.

El juez disciplinario de la FIFA, el colombiano Jorge Palacio, ordenó a Rubiales y la federación que no contacten a Hermoso. La delantera sostuvo que la familia le ha presionado para que apoye la versión de Rubiales sobre el incidente.

AP