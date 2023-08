Récord de menos errores por un SS: Un logro encomiable

“Adoro a los hombres que son ricos prematuros”… La Pimpi.

Como de costumbre, hoy martes y mañana son Días del Correo. Pero esta vez, también lo serán el jueves y el viernes debido al exceso de correspondencia. Por favor, envíame tu nombre completo y la ciudad o población desde donde escribes. De lo contrario, no podré responderte.

Epifanio Reyes N. de Caracas pregunta: “¿Cuál es el récord de menos errores en una temporada de Grandes Ligas por un shortstop?”.

Mi amigo Epi: Tres errores en 677 jugadas, y esto lo logró Cal Ripken de los Orioles en 1990.

El médico Samuel Szomstein de Cleveland Clinic Florida, Weston Hospital, comenta: “Le escribo para expresarle mi más incondicional apoyo contra los injustos ataques de los ‘guerreros del teclado’, quienes, sin ninguna autoridad intelectual ni moral, se esconden detrás de un monitor y atacan e insultan a cualquiera. No puedo negar que me duele como si me estuvieran insultando a mí, porque lo aprecio mucho y lo conozco bien como venezolano, profesional y persona. Pero tampoco puedo negar que siento un gran orgullo y satisfacción al ver que usted todavía es relevante. Muy pocas personas pueden decir o sentirse así a los 94 años, y usted lo está demostrando. Le envío un fuerte abrazo y le deseo 100 años más de relevancia en compañía de su querida familia.

¡Saludos desde el Salón de la Fama!

Douglas Martínez de Las Rosas, Guatire, comenta: “Parece que algunos periodistas deportivos de Venezuela sufren del síndrome del Salón de la Fama. José Altuve apenas alcanzó los dos mil hits y preguntan si sería elegido en caso de que se retire ahora. Dicen que Vizquel, con el mejor porcentaje defensivo de la historia, debe ser elevado a Cooperstown. Opinan que Miguel Cabrera debe ser elegido unánimemente. Y sobre Barry Bonds, Roger Clemens, Mark McGwire y Alex Rodríguez, se atreven a decir que si no los elevan, deberían cerrar el Salón de la Fama. Es un desorden periodístico. Usted está en lo correcto cuando los llama culopicosos”.

Mi querido Doug: “Los perros ladran pero la caravana pasa, como si nada”… Johann Wolfgang von Goethe.

Gustavo Rodríguez de Santiago de Chile pregunta: “¿Ha habido pitchers ganadores del título de Más Valiosos en una temporada? Y si los hubo, ¿quiénes fueron?”.

Mi amigo Tavo: Han sido 20 los lanzadores que han logrado ese premio. El primero fue Walter Johnson en 1913, y el último fue Clayton Kershaw en 2014.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.