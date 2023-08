El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello arremetió contra los cantantes Ricardo Montaner y Sebastián Yatra, luego de que medios de comunicación reseñaron la llegada al país de Montaner y un posible concierto en varias ciudades del cantante colombiano.

En su programa semanal Con el Mazo Dando, el oficialista mostró diversos titulares de prensa en los que Montaner y Yatra manifestaron abiertamente estar en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

Lee tambien: Informe Político: Encuestas empujan la alianza Rosales- Capriles

«Todo es por plata, aparecen conmovidos y todo es porque para ganarse afuera lo que se ganan aquí tienen que hacer 20 conciertos en Estados Unidos.

Ahora vienen que el amor, luego de que pediste -Montaner- invasión contra tu propio país y te fuiste a Cúcuta a pedir que pasaran las tropas. Vienes con tu cara mal lavada a decir que paguen 300 dólares», fustigó.

Afirmó que estará «muy pendiente» de si se dan estos conciertos: «a ver quién paga ese dineor porque a esos cantantes los usaron como frente contra este país, no le importó niños ni nada porque una bomba no discrimina, no solo mata chavistas.

Una bomba es una bomba y donde caiga hará el daño que pueda causar. Ellos pidieron bombardeo contra nuestro país y el asesinato de inocentes», sentenció.

Diosdado Cabello sobre Ricardo Montaner y Sebastián Yatra: “Estos artistas pidieron bombardeos contra nuestro país (…) estaré pendiente si se dan esos conciertos” https://t.co/dd5KlRjdlC pic.twitter.com/bpB4Lo8dre — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 31, 2023

Cabello rechaza conciertos de Montaner y Yatra