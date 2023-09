Everton logra un valioso empate ante Sheffield

Everton puso fin a su sequía goleadora en la Liga y rescató un empate 2-2 el sábado ante Sheffield United en la cuarta jornada de la Premier League en el Bramall Lane, hogar del Sheffield.

Arnaut Danjuma empató para los visitantes en el minuto 55 y el portero del Everton, Jordan Pickford, hizo una doble parada en el tiempo de descuento para preservar el empate.

El Everton fue el único equipo que no anotó un solo gol en las tres primeras jornadas, pero Abdoulaye Doucouré aprovechó el rebote después de un córner para poner al equipo de Sean Dyche por delante en el minuto 14. Fue el primer gol del Everton en liga desde que el propio Doucouré marcó en la última jornada de la temporada pasada, poniendo fin a una racha de 316 minutos sin goles.

Cameron Archer empató 1-1 con un disparo a los 33 minutos después de recibir un pase de Oliver McBurnie en el área, y los anfitriones tomaron la delantera con un poco de suerte justo antes del descanso. Archer disparó un tiro de más de 18 metros desde el poste que superó a Pickford extendido y el balón rebotó en la espalda del portero y entró en la red.

Pero Danjuma, un fichaje de verano procedente del Villarreal, estuvo disponible en el segundo palo para aprovechar un centro de Nathan Patterson y el Everton aguantó en los minutos finales cuando el cabezazo libre de McBurnie fue inclinado hacia la parte inferior del travesaño por Pickford, con el portero luego reaccionando para convertir el segundo intento del delantero en el poste.

En el resto de la jornada, se enfrentaron Manchester City vs. Fullham, Chelsea vs. Nottingham Forest, Burnley vs. Tottenham, Brentford vs. Bournemouth y Brighton vs. Newcastle.