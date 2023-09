Acuerdos ocultos: claves del “peor y descarado” CNE constituido en Venezuela – Cara a Cara

Blanca Rosa Mármol revela detalles sobre la nueva designación del CNE, considerado el peor y más descarado en la historia de Venezuela.

La designación de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral ha generado diversas reacciones, especialmente debido a que el nuevo presidente es Elvis Amoroso, quien hasta hace poco se desempeñaba como contralor general de la administración de Nicolás Maduro, encargado de inhabilitar a opositores como María Corina Machado.

En una entrevista con la periodista Mildred Manrique, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, aclaró algunas dudas en medio del panorama político de Venezuela.

Al ser consultada sobre este nuevo CNE, afirmó que no era una sorpresa. “Está parcializado porque tiene una mayoría del oficialismo y también cuenta con una representación de la oposición que no es la que deseamos, que no fue consultada y que fue acordada con lo que llamamos el chavismo”.

“El problema planteado siempre es la ilegitimidad de la designación, dicen que son tomadas por mayoría, pero en realidad son acuerdos y la ciudadanía se encuentra con una designación impuesta, con un CNE que prácticamente es un toma o deja”, destacó Mármol.

Ante esto, resaltó que los ciudadanos deben luchar por la democracia. En cuanto a los rectores suplentes de la antigua gestión, criticó que fueran reemplazados sin renunciar.

Sobre las dudas acerca de este nuevo CNE, afirmó que hay que preguntarse si es un espanta-votos o si busca propiciar un fraude. Sin embargo, enfatizó que se debe votar porque es el único instrumento que se tiene.

Para obtener más información sobre esta entrevista y el análisis de Blanca Rosa Mármol, ingrese aquí.