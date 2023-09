Lamine Yamal: “Deseo experimentar al máximo”

Una de las joyas de la cantera del FC Barcelona es Lamine Yamal, pero también es la gran novedad en la convocatoria de la selección de España para las eliminatorias para la Eurocopa 2024.

El delantero de 16 años ha cautivado a propios y extraños con su calidad y rapidez jugando con el equipo de Xavi Hernández. Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo con la roja.

“Es increíble poder estar viviendo esto, quiero disfrutar al máximo. Estoy tranquilo, ya estoy acostumbrado al Barsa, así que a ver qué tal va todo”, declaró a los medios de comunicación el jovencito español.

Yamal habló de lo que ha sido la concentración con España, donde comparte con varios de sus compañeros en el Barcelona.

“Siempre hablo con Balde y me dice que disfrute, que no tenga miedo, que encare. Gavi igual, me dice que vaya sin miedo y Pedri más de lo mismo, me ayudan mucho”, indicó el delantero.

Finalmente, el jugador del cuadro culé dejó claro que su futuro está en España, puesto que fue tentado por Marruecos.

“Lo he tenido claro siempre, quiero jugar con España. Ganar una Eurocopa, un Mundial y todo lo que se pueda”, finalizó.