Altuve: “Hay cosas que no puedo controlar”

A pesar de haberse perdido el inicio de la temporada 2023 de las Grandes Ligas, José Altuve ha demostrado un gran rendimiento con los Astros de Houston en todas las facetas del juego.

El jugador venezolano ha sabido superar los obstáculos físicos que se le presentaron esta temporada, como una lesión en el oblicuo que lo mantuvo alejado del diamante durante tres semanas en el pasado mes de julio.

“Estoy contento. Creo que cuando he estado en el terreno de juego, he estado ayudando al equipo, pero hay cosas que no puedo controlar”, declaró Altuve a Las Mayores.

Después del percance que sufrió hace dos meses, el segunda base bateó para .354 en 27 encuentros y el 28 de agosto consiguió la escalera en el Fenway Park, lo que ha sido fundamental para el equipo.

“Yo creo que nuestra mentalidad como equipo es mantenernos unidos, con buena química, tratar de no ser los héroes en todos los juegos, sino pasarle la oportunidad al siguiente bateador”, indicó Altuve en referencia a su equipo.

Además, el jugador de Puerto Cabello hizo énfasis en su aporte desde la posición de primer bate en la alineación.

“Cuando estoy en segunda base y soy el primer bate, trato de salir y ayudar a este equipo que es muy bueno y tiene muchas ganas de jugar”, finalizó.

Actualmente, José Altuve tiene un promedio de bateo de .316 con 12 jonrones, 36 carreras impulsadas y 60 anotadas.