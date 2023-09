Digitel incrementa los precios de sus planes para este mes de septiembre

Digitel, la compañía de servicio de telefonía móvil, ha aumentado una vez más el precio de sus planes y servicios. Este lunes se dio a conocer el nuevo monto de los planes que ofrece la compañía, lo cual ha generado diversas opiniones por parte de los usuarios en las redes sociales.

Los nuevos precios para los planes son los siguientes: el Plan Radicall Plus tiene un costo de $0,51 o 17 Bs según la tasa del BCV de este lunes. El Plan Inteligente Plus 1.1 GB tiene un costo de $1,59 o 52,35 Bs según la tasa del BCV de este lunes. Por último, el Plan Inteligente Plus 2 GB tiene un costo de $2,93 o 95,21 Bs según la tasa del BCV de este lunes.

Además, se ha informado que el monto mínimo de recarga en las entidades bancarias es de Bs 50, mientras que el máximo es de 2.000 bolívares.

Por otra parte, a través de diversas opiniones expresadas en X, usuarios de Digitel han afirmado que no les sorprende este aumento, ya que la empresa suele hacerlo todos los meses.

Esta es la información proporcionada por Noticia al Día.