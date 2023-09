LA IZQUIERDA SE REBELA: mientras Maduro negocia con EE.UU. el pueblo carga con las sanciones

El Partido Comunista ha denunciado que el Gobierno está configurando “pactos de élites”

Un dicho popular reza que “la tos y el amor” son difíciles de ocultar, pero se quedó corto y no lo extendió a la política, donde hasta la misma izquierda más pura y tradicional le ve las costuras a la administración Maduro y se le rebela.

Esto a propósito de que incluso el Partido Comunista de Venezuela (PCV) denuncia que mientras el gobierno de Maduro negocia con la administración estadounidense, el pueblo venezolano carga con el peso de las sanciones.

El señalamiento salió a colación por las más recientes declaraciones de José Gregorio Vielma Mora (Partido Socialista Unido de Venezuela), quien aseguró que la cúpula gubernamental “sufre” por no poder aumentar los salarios.

El PCV lo atajó y le dio hasta con el tobo: “El diputado José Gregorio Vielma Mora oculta cada vez menos su carácter servil a intereses ajenos a las aspiraciones y a las necesidades del pueblo venezolano, pero ahora pretende disfrazarlo de un lenguaje lastimero”, dijo Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del partido del gallo rojo.

Le rebatió que “los sueldos y salarios han sido liquidados precisamente por la política que este Gobierno lleva a cabo y que defienden a capa y espada figuras como José Gregorio Vielma Mora”.

A quién afectan las sanciones

“Las denominadas sanciones sí tienen repercusiones en las condiciones de vida de la familia trabajadora venezolana, pero no en el bolsillo de la cúpula del PSUV, compuesta por sectores enriquecidos y vinculados a casos de corrupción”, explicó.

Fue a más: “Mientras que el pueblo venezolano carga con el peso de las sanciones, el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene relaciones con la administración de Joe Biden, que son un secreto para el pueblo venezolano”.

Pacto de élites

Afirmó que las negociaciones con Estados Unidos así como las que sostiene “con organizaciones políticas de derecha, tradicionalmente asociadas a la oligarquía o a la burguesía, e incluso que han participado de eventos golpistas, configuran un escenario cada vez más patente, cada vez más claro, de un nuevo pacto de élites”.

“Este nuevo pacto de élites tiene ejemplos muy concretos”, dijo Andrade al referirse al reciente anuncio de la creación de una gran zona económica especial en el oriente del país para la supuesta producción de alimentos.

“Esto es prueba de que no hay una línea de trabajo encaminada al desarrollo de nuestras propias capacidades productivas, sino más bien una política que busca convertir a nuestro país en un enclave abierto a los capitales transnacionales; un enclave de sobreexplotación, de saqueo, de flexibilización de las relaciones laborales y para ello el Gobierno ha creado un marco jurídico inconstitucional ajustado a sus intereses”, finalizó.



