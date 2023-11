Descubre AQUÍ las últimas actualizaciones sobre el pago de aguinaldos en el 2023

Los aguinaldos son una de las compensaciones monetarias más esperadas del año. Con ese dinero, fruto del esfuerzo laboral de 12 meses, los trabajadores sufragan algunos gastos especiales. Por eso, los empleados empresas y de la administración pública esperan con ansia la cancelación de este estipendio. El gobierno venezolano inició el pago de aguinaldos 2023 desde el mes de octubre.

El primer pago se realizó el día 10 de ese mes. Luego, el 1° de noviembre, se concretó el segundo desembolso de los aguinaldos 2023. Queda pendiente el pago de dos meses más de aguinaldos pues el gobierno de Venezuela anunció que pagaría cuatro meses de aguinaldo a los empleados públicos del país suramericano.

El cronograma de pagos

De acuerdo con fuentes no oficiales, los meses a aguinaldos 2023 que restan por pagarse serán sufragados así: uno a finales de noviembre y el próximo en diciembre de 2023.

También extraoficialmente se conoció que el pago de aguinaldos se realizará según el siguiente cronograma:

Primer mes: 10 de octubre 2023: primer mes de aguinaldos (pagado).

Segundo mes: 01 de noviembre 2023: segundo mes de aguinaldos (pagado).

Tercer mes: 30 de noviembre 2023: tercer mes de aguinaldos (pendiente).

Cuarto mes: 15 de diciembre 2023: cuarto mes de aguinaldos (pendiente).

Asimismo, se prevé que el gobierno venezolano pague un bono especial el día 23 de diciembre. Este pago se realizará a través del Sistema Patria.

