Jonathan Moly no se arrepiente de las declaraciones que dio sobre su padre

El cantante Jonathan Moly dejó claro que siempre ha mantenido una buena relación con su padre Miguel Moly, pese a las declaraciones que ofreció sobre su progenitor en una entrevista que le concedió a la presentadora Viviana Gibelli.

“Mi papá es la razón por la que yo canto, para empezar, entonces yo no puedo tener una mala relación con una persona que me hizo amar la música y que además de todo es mi papá, entonces nuestra relación siempre ha sido muy buena”, expresó.

Lee tambien: +VIDEO | Mon Laferte se adentra en una nueva etapa

En medio de la conversación con el presentador Bily Paredes, el venezolano aseguró que su padre y él son grandes amigos. Además, Jonathan aseguró que él es de esos amigos que son sinceros y dice lo que piensa.

“Los verdaderos amigos son los que te dicen ‘esto que estás haciendo no está bien, esto sí está bien’ o de repente te doy mi percepción, pero creo que yo soy demasiado sincero, a veces no es tan bueno, yo pienso que es una virtud, pero mucha gente a veces lo ve como un defecto. Si algo no me gusta, te digo”, explicó el intérprete de Sayonara.

Sin embargo, Jonathan confesó que su padre no está muy contento por la entrevista que ofreció y por un documental que grabó, en el cual contó todo sobre su vida. Asimismo, el joven afirmó que su deber como hijo es decirle a su papá las cosas que pudiera mejorar.

“Bueno no está tan contento de que quizás yo lo diga, no tanto por la entrevista que hice, sino porque hay un documental que salió también de mi disco hace como dos semanas, que realmente lo hice antes de que saliera la entrevista, pero ahí fue donde realmente hablé como tal de todo porque al final es un documental sobre mi vida, y ni mi vida, ni la de nadie es de color de rosas”, comentó.

Con información de Ronda