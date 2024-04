Daddy Yankee se reconcilia con su familia: hermanos.

El reconocido cantante Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores al revelar una importante reconciliación en su vida personal, durante un emotivo testimonio en el Domingo de Resurrección.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Daddy Yankee ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, pero recientemente compartió que se había distanciado de sus hermanos Melvin y Nomar Ayala. Sin embargo, tras decidir retirarse de la música para enfocarse en su parte espiritual, el artista logró reconciliarse con ambos familiares.

En un acto lleno de emoción, Daddy Yankee invitó a sus hermanos al escenario durante su testimonio, destacando la importancia del perdón y la unión familiar. “Cristo une a las familias. Cristo restaura. Cristo une a toda tu gente”, expresó el cantante.

Animando a sus seguidores a seguir su ejemplo, Daddy Yankee instó a hacer las paces con aquellos seres queridos con los que se encuentran distanciados. “Llama a tu madre, llama a tu padre, llama a tus hijos, llama a tus hermanos. Reúnete con ellos porque tú no sabes si el día de mañana no van a estar. No vivas con esa carga”, enfatizó.

El artista compartió que tras reflexionar sobre la importancia del perdón, se comunicó con sus hermanos para pedir y otorgar perdón mutuamente, dejando atrás cualquier rencor del pasado.

