AD SE DESLINDA: al que pretenda ganar inhabilitado y llamar a la calle “no lo vamos a acompañar”

El candidato blanco a la primaria rechazó toda posibilidad de volver a “una calle sin retorno”, como desde ya insinúan otros abanderados de la oposición.

“Las personas inhabilitadas tienen que entender que, una vez que sean electos en primarias, quizás no los dejen participar. Hay que buscar un mecanismo para la sustitución y el que pretenda ganar inhabilitado y después decir vamos a la calle, a las protestas y a la calle sin retorno, con Acción Democrática y Carlos Prosperi no van a contar”. Así se pronunció el abanderado de AD para los comicios internos de la oposición.

“Nosotros tenemos el compromiso de salir masivamente a las calles, pero a votar, a salir por la vía electoral de la peor crisis en nuestra historia, de un gobierno que solo se ha dedicado a hacer proselitismo y no a gobernar”, expresó, pero no a buscar “salidas” fuera de la Constitución, aclaró.

Esto lo declaró Prosperi en una entrevista exclusiva al portal La Patilla desde el estado Sucre, en el oriente del país.

“Mi compromiso es con los venezolanos. También puede pasar que los que no estamos inhabilitados seamos inhabilitados previo o post 22 de octubre. Hay que buscar un mecanismo de sustitución, aquí no se trata de ser dueños, no se trata de un nombre, quien siga creyendo que es Dios y si no es él o ella no puede ser nadie, está equivocado. Piensen en Venezuela, depongamos actitudes personalistas, yoístas y pensemos en el futuro de nuestros hijos y nuestro pueblo”, dijo en forma rotunda.

Apoyos al candidato

Este político y abogado venezolano de 45 años espera ganar la elección primaria y convertirse en el abanderado de la oposición venezolana para las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024.

En la última semana, extraoficialmente se conoció que la candidatura de Prosperi recibiría el apoyo de Fuerza Vecinal y Futuro. A pesar de no haberse confirmado oficialmente, ya en concentraciones del candidato militantes de estas organizaciones políticas lo acompañan.

En este sentido, expresó que cada partido político tiene su propia agenda, “lo que sí hemos dicho siempre es que todo el que nos quiera apoyar es bienvenido, no podemos caer en las diatribas y en los dimes y diretes, si este apoyo o no a uno. Tengamos la suficiente madurez política, la política es de acuerdos, es un juego de ajedrez, pero tenemos que saber mover las piezas”, manifestó.

Vale acotar que la AD de Carlos Prosperi y su tutor Henry Ramos Allup es el partido blanco histórico, diferente a la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, la organización política reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Con información de La Patilla.