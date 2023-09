Tras cinco meses de silencio, alcalde de Baruta se presentó ante periodistas y no respondió (VIDEO)

Este jueves, el alcalde de Baruta, Darwin González, ofreció una rueda de prensa de 10 minutos sobre las denuncias de corrupción contra funcionarios que trabajaban para la institución municipal y al final se levantó y no respondió a las preguntas que le tenían reservadas los periodistas.

González prácticamente huyó de la prensa y dejó más dudas que respuestas sobre las acusaciones de corrupción en la que pudiese estar involucrada la institución.

En la actualidad están detenidos el exdirector adjunto de la Alcaldía de Baruta, Juan Carlos Posner Pimentel, y el ingeniero Harold Rafael Sosa Padilla, acusados de recibir pagos indebidos por parte de una constructora que lleva a cabo construcciones en el municipio. Ambos “cayeron” cuando se iniciaron las investigaciones de la trama de corrupción en PDVSA y por lavado de dinero que presuntamente encabezó el exministro Tareck El Aissami.

“A pesar de que @darwingonzalezp dijo que nunca había tenido tantos medios de comunicación enfrente, huyó de la sala antes de atender preguntas. Un ejemplo claro de opacidad y de pretensión de instrumentalización de la prensa, con el consiguiente irrespeto a los periodistas”, se quejó con razón el colega Víctor Amaya.

Por este encuentro había mucha expectativas tras cinco meses de silencio que había mantenido el burgomaestre sobre el caso. Pero solo dio su versión y no contestó preguntas.

González negó señalamientos de corrupción en su contra y aseguró que no favoreció a constructora HP.

“Lo primero que debo decir es que estos funcionarios están suspendidos de sus cargos, como dicta la norma legal”, comenzó González. “Estamos en una fase de investigación, por tal motivo no tengo acceso a expedientes. Y sería irresponsable declarar algo sobre lo que desconozco porque no he tenido acceso a estos expedientes”, se excusó.

Enfatizó en que “estamos dispuestos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos”, y agregó que la Alcaldía ha colaborado “con la Fiscalía, el Ministerio Público, todas las solicitudes que nos han hecho, respondiendo oportunamente y con todos los soportes porque todos los actos de la Alcaldía son públicos”.

Sobre las construcciones en Las Mercedes puntualizó: “Se me acusa también de haber entregado todos los permisos que existen en Las Mercedes a la Constructora HP. Desde que fui electo alcalde en diciembre de 2017 y hasta 2023 yo solamente he otorgado dos permisos de inicio de obra y una sola culminación”.