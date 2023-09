Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 10 al 16 de septiembre de 2023

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana Horóscopo del 10 al 16 de septiembre de 2023 y los números de la suerte.

ARIES

PALABRA CLAVE: Iniciativa

COLOR DE SUERTE: Blanco ostra

NÚMEROS DE SUERTE: 6670

GENERALIDADES: No es que estés distante, simplemente no te gustará preocuparte por cosas convencionales, por las banalidades en las que la mayoría de las personas se enfocan en sus vidas diarias. Ideas casi proféticas. Dices exactamente lo que piensas acerca de algo. Asunto con un aroma o perfume. Hecho curioso con un saludo de un viejo amigo. Risas mientras lees un chat. Pagos y cierres de capítulos.

TRABAJO: Es necesario al menos escuchar más a las personas que te rodean. Enseñas de una manera más agradable o efectiva a quien no sabe.

SALUD: Se curarán problemas digestivos, dispepsias por reflujo esofágico.

AMOR: Mente amplia, abierta y positiva. Vendrán alegrías después de que pase el dolor y se cumpla a cabalidad el proceso de transformación.

PAREJAS: Cuando surgen conflictos prefieren resolver cualquier problema para evitar una separación y, a veces, no dejan que sus parejas realmente sepan cuánto les importa. Debes ser más comunicativ@.

SOLTEROS: Sermones y opiniones extensas sobre cosas que parecen obvias. Intentando la tolerancia. Excentricidades.

MUJER: Especialmente incómoda con las dependencias emocionales. Relajarse más, divertirte y jugar algunas veces es parte de nuestra vida y es perfectamente normal, además de que es algo que te hace mucho bien. Hecho curioso con una vajilla. Llegas tarde a una cita.

HOMBRE: No deberás perder la compostura y tratar las discusiones valorando el respeto mutuo. Armonizarás con amig@s y/o familiares si te dan tu espacio. Oxigenando una relación.

CONSEJO: No existe persona más atractiva que aquella que lucha por cumplir sus sueños.

TAURO

PALABRA CLAVE: Profesión

COLOR DE SUERTE: Amarillo

NÚMEROS DE SUERTE: 1083

GENERALIDADES: Se cierra una puerta pero se te abren otras, vienen días en los que deberás tomar decisiones rápidas. Debes escuchar lo que te ofrecen. Sientes que las cosas avanzan. Conserva la calma en conversaciones o reuniones. Nuevas relaciones. Una mujer que inicia un trabajo contigo y te ayuda. Una amistad que te apoya en un problema y a la vez se comporta de manera absorbente. Vences, se hace justicia.

TRABAJO: Un sentimiento de ambición que te resulta reconfortante. A menudo te esfuerzas por sentirse importante y reconocido por tus logros.

SALUD: Los disciplinados intentarán mantener un buen estado físico mediante ejercicios, caminatas y deportes al aire libre. Los indisciplinados seguirán engordando.

AMOR: Sensible a las heridas.Aunque tienes emociones complejas bajo la superficie, tiendes a mantener la cabeza fría. Alegrías.

PAREJAS: No deben correr riesgos excesivos y buscar más protección y solidez en sus acciones, ya que esto puede brindarles una mayor seguridad emocional.

SOLTEROS: Emociones sólidas y bien ancladas en la realidad, así como un mayor deseo de tener la sensación de tener el control y de emprender objetivos más prácticos y realistas. Nuevas ilusiones. Viaje corto hacia un lugar añorado.

MUJER: Te sentirás confundida acerca de una decisión que debes tomar. Opciones varias. Deberás tomar en cuenta tanto los daños colaterales implicados en una acción como el enfoque que debes mantener para lograr un objetivo y equilibrar las cosas. Blusa con transparencia muy exitosa.HOMBRE: Un gran sueño, una intuición psíquica, tal vez una corazonada. No construyas castillos en el aire. Persiguiendo un sueño.

CONSEJO: Presta más atención a la vida real y menos al mundo virtual.

GÉMINIS

PALABRA CLAVE: Adquisición

COLOR DE SUERTE: Marrón claro

NÚMEROS DE SUERTE: 6732

GENERALIDADES: Exiges libertad intelectual o de acción, pero tus ideas no difieren de los conceptos tradicionales o de la moral social actual, atrévete a marcar la diferencia, un poco de excentricidad no cae mal. La mirada más allá de las limitaciones terrenales y en donde comienza a jugar un papel fundamental la fe. Serás vist@ como una persona atrevida. Sentimientos variables y mucha sensibilidad psíquica, cuidado con creerte todo lo que percibes.

TRABAJO: Entra un dinero y cancelas una deuda. Lo suficiente para pagar pero no para darte ese gusto que aún debe esperar unas dos o tres semanas más.

SALUD: Iniciativas destinadas a poner el cuerpo y su salud en mejores condiciones.

AMOR: Mientras más claros tus sentimientos menos te meterás en problemas. Dedicación a una persona que no es recíproca, ahora se equilibran las cosas.

PAREJAS: Personas emprendedoras y de buenos sentimientos les traen felicidad. Se recomponen relaciones y contactos en beneficio de la pareja.

SOLTEROS: Demasiado convencionalismo, rompe el molde. Buscarás tu beneficio y lo lograrás. Aunque estén juntos como amigos tratarás de entrar en ese territorio prohibido, pero ya conoces el guión. Deberás balancear muy bien tu presupuesto.

MUJER: Algunos gastos ponen en tensión una relación laboral o sentimental. Planeando encontrarte con un amigo pero no se dá la ocasión. Amores ocultos que salen a la luz. Tendrás que planear el futuro y/o futuras acciones. Cultiva tu belleza y paz interior.HOMBRE: Deberás ser más selectivo. Firmas o acuerdos con alegrías. Muy pendiente de la evolución de una amistad. No dudes del cariño que te demuestran con hechos. Atrévete a un nuevo look para el fin de esta temporada, vé pensándolo.

CONSEJO: Cree más en la amistad y menos en las complicidades ocasionales, no cambies

CANCER

PALABRA CLAVE: Comentario

COLOR DE SUERTE: Anaranjado

NÚMEROS DE SUERTE: 5328

GENERALIDADES: Hecho curioso con un hombre de cabello largo. Una persona recién conocida, de sonrisa agradable, te hace una propuesta interesante. Te preguntas qué hacer con uno de tus hijos. Gozarás de una buena dosis de afecto hacia el final de la semana. Especial interés en darle prioridad a todo lo referente al hogar, se incorporan cambios largamente añorados. Disponibilidad económica. Una mujer, aventurera y desbocada llamará tu atención.

TRABAJO: Adaptándote a las nuevas realidades. Firmas y asociaciones que traen alegrías pero también expectativas. Un compañero de trabajo te gasta una broma de mal gusto.

SALUD: Se te aconseja que no termines el mes sin darte un masaje o al menos, un baño con sales aromáticas, esencias y pétalos de flores. Uso de la aromaterapia.

AMOR: Un tema de entrega vs reserva, de apertura vs timidez. Cuidas tu imagen y apariencia frente a alguien que quiere aproximarse a tu corazón.

PAREJAS: Algo sucede positivo para la relación. Se activará el apoyo mutuo o se hablará de ello. Reencuentro. Estrechando el vínculo.

SOLTEROS: Dificultad para ponerte de acuerdo con alguien que te es muy útil para el logro de un objetivo. Cuidado con préstamos que te dan bajo presión.

MUJER: Algunas dificultades para mantener los ahorros intactos. Roces e incomodidad pero las cosas se equilibran poco a poco y semana tras semana. Pensando en algo que tiene que ver con platos, recetas o comida. Deberás manejar con eficacia tu dinero.

HOMBRE: Preocupaciones por tu seguridad y situación financiera. Deberás actuar un poco más independientemente, un poco más por tu cuenta.

CONSEJO: Actúa con seguridad y firmeza, invoca el orden divino.

LEO

PALABRA CLAVE: Sociedad

COLOR DE SUERTE: Verde limón

NÚMEROS DE SUERTE: 1251

GENERALIDADES: Se ríen de tí, de una torpeza o equivocación. Trabajando duro en búsqueda de ganancias materiales. Sentirás que no te comprenden en tu casa/relaciones afectivas, pero la verdad es que ni tú mismo lo haces a veces. Algunas reacciones excesivas. Necesitas que se ocupen más de tí. Semana en la que resuelves algunas cosas pendientes. Pidiendo o llamando la atención. Se cierran unas puertas pero se abren otras. Cuídate de caídas y resbalones.

TRABAJO: Una cierta codicia podría cegarte momentáneamente cuando más tienes que pensar y ver las cosas con claridad. Muy buenas evaluaciones, excelentes resultados.

SALUD: Enfrentarás una situación estresante con técnicas de meditación o relajación.

AMOR: Tendencia a relacionarte con personas extranjeras. Cuando te pidan guardar un secreto, hazlo. Las acciones valen más que las palabras.

PAREJAS: Tratando de recuperar el piso después de un sacudón. Esperando que tu pareja no se desequilibre por tus errores. Un hogar seguro y feliz brilla y te analtece.

SOLTEROS: Prepara unos días de descanso desde ya. Posible romance. Mudanzas o «movimientos estratégicos» pendientes. Asistes a una ceremonia o reunión especial, sociedad o boda. Hecho curioso con una pared mal pintada.

MUJER: Algunos altibajos a pesar que intentas salir airosa de retos y contiendas, balance positivo al final de mes. Puedes descubrir por éstos días lo que te sucedió con esa persona que amas, en vidas pasadas (…). Hombre rubio, de mirada dulce, acercamiento positivo.

HOMBRE:Decisiones que no pueden depender de otros. Necesidades afectivas o de comprensión. Horas extras. Evitas discusiones con amigos y allegados para cuidar la efectividad de tus contactos, es mejor que no lleves la contraria.

CONSEJO: Así parezca difícil, necesitas sepultar el pasado y seguir adelante en tu vida.

VIRGO

PALABRA CLAVE: Inversión

COLOR DE SUERTE: Verde esmeralda

NÚMEROS DE SUERTE: 1475

GENERALIDADES: Luego de empujar con fuerza un proyecto hasta agotarte, bien vale la pena tomarte un par de días para repotenciarte y continuar. Después de celebrar un triunfo estarás más relajad@. Ver materializados algunos de tus sueños requerirá de paciencia y persistencia. Algo con el número 3. Haciendo planes para los meses venideros, desde ahora querrás proyectar algo importante que tiene que ver con pareja y familia, en ese orden. Se perfila una situación próxima que incluye adquisición de bienes inmuebles y mayor seguridad.

TRABAJO: La finalización de una etapa y el comienzo de otra. Productividad. Tras la búsqueda de un triunfo. Te pedirá ayuda hasta el que menos esperas.

SALUD: Fluctuaciones, a veces con mucha energía, otras con muy poca.

AMOR: No temas, lo que esta escrito que suceda siempre será para tu bien, paciencia. Dejar de ser intolerante te ayudará grandemente. Reencontrándote con el amor.

PAREJAS: Evita agresiones o juegos de palabras que se puedan utilizar luego en tu contra. No ofender a los más queridos y cercanos afectos que se relacionan con tu pareja. Alegrías en sitio natural, relax.

SOLTEROS: Te felicitan por una labor bien realizada. Gracias al orden obtienes progreso. Buen momento para planificar a mediano-corto plazo.

MUJER: Formas sutiles de manipulación. Alguien simula bajo la apariencia de una opinión una broma muy pesada. Rompiendo con algunas creencias tradicionales. Posiblemente le pongas límites a tu mamá, papá o jefe. Nuevas formas de sentirte bien o de verte coqueta.

HOMBRE: Organizas un complot o estas a la espera de una señal para tomar una acción en contra de alguien o simplemente, para tener una conversación importante. Una mujer y un niño ocuparán tu mente.

CONSEJO: Elige ser en tu vida el/la creador(a) y dueñ@ de tu propio destino.

LIBRA

PALABRA CLAVE: Retorno

COLOR DE SUERTE: Azul rey

NÚMEROS DE SUERTE: 2568

GENERALIDADES: Los problemas con tu presupuesto serán superados después de la primera quincena de este mes. Pasándola bien entre amigos. Temas interesantes acerca de temas científicos o filosóficos. Si no se dá de una forma se dará de otra, adaptarse, ser como el agua. Despertando, no puedes ser tan ingenu@. Un sanador o chamán llamará tu atención por sus gestos, movimientos y/o cantos y rezos. Canalizando positivamente tu don de gente. Algo pendiente con una amiga.

TRABAJO: Una actividad creativa esta funcionando bien. Los resultados de un esfuerzo que te ha mantenido ocupad@ los verás en el transcurso del último trimestre del presente año 2023. Un compartir de información especial. Un compromiso serio y positivo.

SALUD: Aumentará tu rendimiento físico e intelectual.

AMOR: Una liberación te traerá paz. Experimentarás la alegría de la vida y dirás: » Por qué me la estaba perdiendo».

PAREJAS: Siguiendo un proyecto establecido, las normas del juego, sólo para darte cuenta que vale la pena saltarte algunas reglas.

SOLTEROS: Adviertes una mayor sensibilidad. Registras un lugar de arriba a abajo para encontrar algo. Te encomiendan una misión o labor que te compromete.

MUJER: Una sensación de restricción porque no puedes cumplir tus deseos por ahora. Disolución de una sociedad o un cambio de tareas para que las cosas funcionen. Una mujer de cabello negro te brinda apoyo. Una amiga, muy linda y extrovertida o comunicativa, tratará de convencerte de algo que debes hacer.

HOMBRE: Tiempo para estar activo, ya vendrá el descanso que te retribuya la dura tarea. Una empresa o acción decidida está por comenzar, será exitosa. Desarrollos y logros, algunos pequeños, otros grandes. Esperas un pago.

CONSEJO: Tu talento arrollador te abrirá los caminos, soporta los prejuicios y la críticas en tu contra.

ESCORPIO

PALABRA CLAVE: Favor

COLOR DE SUERTE: Rojo escarlata

NÚMEROS DE SUERTE: 7493

GENERALIDADES: Habilidad para hacer que se cumpla tu voluntad. Cambios que pueden ser cruciales o repercutir en estos últimos meses del año. Gastos por imprevistos podrían desequilibrarte, cuidado. Desafíos, deberás hacer que tus esfuerzos resulten en logros positivos, pon toda tu concentración en lo que realmente importa. Mensajes amorosos. Algunos retrasos en los pagos. Plan para mejorar. Alternativas contrastantes.

TRABAJO: Despertará tu interés por hacer otra actividad o manejarte de forma diferente. Un comentario muy directo lastima la susceptibilidad de alguien. Pretextos para la consolidación de un acuerdo.

SALUD: Dolor o lesión en un pié o mano.

AMOR: Se improvisará pero tendrás buenos resultados. Salte del guión, sorpréndel@. Iniciativas que darán resultado si te atreves.

PAREJAS: No se inhibirán de decir las cosas tal como las sienten, eso tiene sus pro y sus contras. Dejen de criticar por criticar. El sentimiento de que falta algo. Reacciones agresivas.

SOLTEROS: Te interesarás en establecer contactos que te ayuden a progresar o a consolidar un proyecto o plan. Tendrás ganas de descansar y desconectarte un día entero. Efectúas compras.

MUJER: Dulce influencia de un enamorado favorecerá la cicatrización de algunas heridas emocionales. Deseas componer o acomodar algo en casa, es de esas cosas que pospones, resuélvete de una vez y actúa. Un vestidito corto muy llamativo y una foto espectacular.

HOMBRE: Te lanzas en pos de electrizantes emociones. Contacto interesante con la historia o los orígenes del hombre. Te interesas por explotar al máximo un recurso, don o facultad.

CONSEJO: Quienes decidan consolidar o cerrar un negocio tendrán días muy positivos a pesar de las retrogradaciones planetarias presentes.

SAGITARIO

PALABRA CLAVE: Creatividad

COLOR DE SUERTE: Vinotinto

NÚMEROS DE SUERTE: 4706

GENERALIDADES: Un sentimiento de impotencia ante el cumplimiento de una meta sólo puede funcionar como resorte para impulsarte a nuevas alturas, ahora vienen nuevas oportunidades. Esperas una recuperación rápida para hacer una inversión de último momento. Alguien cercano, le verás un poco fuera de control. Necesitas rodearte de personas que te transmitan vitalidad y/o buenas vibras, bien lejos de la gente negativa. No fallarán tus talentos naturales, utilízalos. Si lo analizas mucho no lo haces. Dependencia de una mujer para que te de su aprobación o visto bueno.

TRABAJO: Detrás de un cobro, a la expectativa pero no pierdas energía, enfócate en otros asuntos que pueden requerir también de tu atención. Si tu estas bien, todos los demás lo estarán. Orden y equilibrio para que todo funcione a tu alrededor, no trates de cambiar a nadie, cambia tu.

SALUD: Recuperación y vitalidad.

AMOR: Diplomacia y tacto para que logres realizar tus planes llevando a tus afectos a tu terreno.

PAREJAS: La líbido puesta en los proyectos pero ahora hay espacios para tu complacencia, inténtalo. Tal vez venzan algunas limitaciones y sanen viejas heridas.

SOLTEROS: Fuertes deseos repentinos podrían nublar tu juicio. Una combinación de azul y marrón, otra de blanco y negro.

MUJER: Probando vestuario. Coquetería femenina, deberás verte y sobre todo, sentirte bien. Una posible conquista. Lamentaciones por algo que no sale como quieres pero que, de todas formas, es realizable y lo sabes. Una voz interior te indicará el camino.

HOMBRE: Superas la depresión enfocándote en lo que en realidad es importante. Inseguridad que te puede desequilibrar pero no dejes de ver las cosas positivas que también te pasan. Midiéndote ropa, mirándote al espejo. Notarás que te quejaste en vano respecto de un asunto que te preocupó. Necesitas confiar en alguien de quien justamente desconfías. Canalizas tu energía positivamente. Utilizas el instinto.

CONSEJO: Distinguirás entre lo banal y lo real, lo virtual y lo tangible, pero a la vez, lo efímero y lo eterno.

CAPRICORNIO

PALABRA CLAVE: Momentos

COLOR DE SUERTE: Verde

NÚMEROS DE SUERTE: 3962

GENERALIDADES: Muy buenas expectativas a mediano-corto plazo, pero es probable que aún no te des cuenta. Debes saber que hay una magia fluyendo en el universo para ti. Afinidad con cristales de cuarzo verde por esta semana. Algunas complicaciones de sueño que sólo puedes vencer durmiendo adecuadamente. Dependiendo de otras personas para cumplir con tus planes. Evaluando tu situación, expectativas y lapsos para realizar un sueño.

TRABAJO: Contabas con un dinero que no llegó, pero llegará. Para progresar debes superar autodudas y temores. No te enganches, suelta, deja fluir, permite que las cosas ocurran pero ordénate.

SALUD: Puedes estar sintiéndote un poco débil, deberás descansar las horas convenientes pero también, deberás tener esparcimiento y distracciones que te hagan sonreír.

AMOR: Interés en sentir que estás en equilibrio y que puedes dinamizar el amor y la amistad. Vuelves al control después del descontrol, a la claridad después del nubarrón.

PAREJAS: La Honestidad jugará un papel muy relevante. Es posible que logres la mudanza de tus sueños e incluso que juntos hagan unas inversiones muy productivas.

SOLTEROS: Todo dependerá de cómo te ordenes. Será un buen período para sanar todo aquello que tenga que ver con rupturas entre amigos o pérdida de confianza. Sanarás viejas heridas.

MUJER: Hora de hacer un emprendimiento y trabajar para ti. Anímate con ese cambio físico de deseas, consulta con alguien que te ponga bien bella, te lo mereces. Decoras tu casa o espacio vital y te aclaras psicológicamente. Un problema con un hombre o algo pendiente con tu padre.

HOMBRE: Te restableces rápido de cualquier crisis económica o emocional. Es un buen tiempo, ya que el ánimo te acompaña para establecerte y lograr tu estabilidad ya terminó, pasaste la prueba, eres un ganador.

CONSEJO: La búsqueda de tu bienestar comienza donde comienza el bienestar de tus seres más queridos.

ACUARIO

PALABRA CLAVE: Beneficio

COLOR DE SUERTE: Plateado

NÚMEROS DE SUERTE: 3852

GENERALIDADES: Tendrás una gran evolución en medio de cambios y la construcción de un nuevo estilo o proyecto de vida. Por un lado ciertos planes te llevarán a tomar más en serio la vida en medio de esa necesidad de sentirte libre. Los planetas retrógrados te sentarán en una silla y te dirán que es hora de organizarte, ahorrar y tomar la vida muy en serio. Una propuesta que te sonará más o menos bien, a decir verdad, no va mucho con la energía de tu signo pues eres muy libre.

TRABAJO: Lo profesional puede verse favorecido. Puedes encontrar un buen guía y poner más en alto tu valor y autoestima.

Una figura que te brinda estabilidad y confianza te servirá para poner en marcha nuevas oportunidades

SALUD: Tomar más agua. Dolores musculares derivados del estrés y/o la mala postura. Debes descansar y dormir mejor.

AMOR: Atraerás nuevas amistades, personas muy fieles, dispuestas a brindarte ayuda y consejos. Los asuntos con los hermanos serán de mucho interés para ti, y te ocuparás más de una madre o mujer muy querida.

PAREJAS: Los Asuntos económicos y planes de negocios juntos pasarán a un primer plano. Los hijos, la fertilidad, el comenzar una nueva vida en otro lugar…

SOLTEROS: Surgirá un romance de gran importancia para ti. Los beneficios económicos aumentarán, te ganas una beca, te aprueban o te ofrecen un negocio ligado a la imagen.

MUJER: La intuición muy activa y tu interés en temas espirituales y de transformación interna para elevar tu frecuencia te será de mucho valor. Te interesarás más por las plantas y las flores. Ayudarás a unas personas que llegarán a tu casa y que se irán muy agradecidas.

HOMBRE: Algo muy poderoso te protege esta semana y lo verás ante un acontecimiento donde tus guías espirituales te alejan de un sitio y te colocan en un lugar conveniente para protegerte. Tres caminos y una elección importante.

CONSEJO: Dale importancia a las cosas más sencillas de la vida.

PISCIS

PALABRA CLAVE: Tino

COLOR DE SUERTE: Violeta

NÚMEROS DE SUERTE: 2387

GENERALIDADES: Aunque tuviste que luchar, sobreponerte y reordenarte la semana pasada y enfrentaste limitaciones y pruebas, saliste victorios@. Será uno de los mejores cierres de año de tu vida, en muchos sentidos será así, prepárate para valorar las cosas de modo que veas el vaso medio lleno y no medio vacío. Te serán enviadas múltiples oportunidades para que logres tu evolución pero también tendrás que mantenerte vigilante, pide que el éxito y lo logros de los que disfrutarás no se transformen en un derroche o en vicios que puedan dañarte sino en virtudes que puedan enaltecerte.

TRABAJO: Abre un período astral fabuloso, la suerte caminará contigo de tu lado. Si tienes una gran meta o estas trabajando en un proyecto, ha llegado el tiempo de moverse hacia delante y verlo concretado.

SALUD: A través de un muy buen tratamiento holístico desaparecerán trastornos y desequilibrios.

AMOR: Los sentimientos crecerán, el compromiso, la comunicación y los planes en común se ven aumentados y favorecidos. Decides dejar el padado atrás.

PAREJAS: La falta de sinceridad sería el único factor que podría llevar la relación al caos. Esfuérzate y tender puentes, en llegar a buenos acuerdos.

SOLTEROS: Entre tus goces y ratones morales. Atención con prim@s o herman@s, pueden ofrecerte algo muy interesante o hablarte de un tema importante.

MUJER: La sensación de estar más despierta, más alerta y con mayor agilidad mental. Te pondrás metódica, detallista y ordenada, pero mientras eso se materializa deberás enfocarte en actividades innovadoras para sacarle partido a las pulsiones astrales. A veces te vienen ataques de melancolía e incertidumbres.

HOMBRE: Se revelan las posibilidades latentes poniéndote en contacto con asuntos que antes no hubieras sido capaz de enfrentar. Además de estar presente un deseo de expansión y la fuerza necesaria para llevar a cabo esfuerzos constructivos para tu propio progreso, hay una voluntad para comprometerte que es inusitada.

CONSEJO: Encara tu vida desde ángulos diferentes y proponte alcanzar tus objetivos