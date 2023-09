Bellingham: “No estoy cerca de lo que puedo dar”

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, ha tenido un excelente comienzo de temporada, y ha llevado ese gran momento a su selección marcando un gol y dando una asistencia este martes.

En un duelo amistoso entre Inglaterra y Escocia, los británicos se impusieron 3-1 en un partido atractivo. Sin embargo, Bellingham expresó su insatisfacción con su desempeño en el partido contra Ucrania en Polonia, afirmando que aún no ha alcanzado su máximo nivel.

“Para ser sincero, no me gustó cómo jugué en Polonia contra Ucrania. Creo que no estoy cerca de dar lo mejor de mí”, declaró el jugador después del partido.

Bellingham considera que su motivación real es volver a su mejor nivel y seguir mejorando en su rendimiento. Ahora, con el regreso de las ligas europeas este fin de semana, el jugador buscará mantener su gran momento enfrentando a la Real Sociedad el próximo domingo.

En resumen, Jude Bellingham ha demostrado un excelente rendimiento tanto en su club como en la selección, y sigue trabajando para alcanzar su máximo potencial.