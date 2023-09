Drew Barrymore volverá a su programa de televisión.

En medio de la huelga actoral y de guionistas que se mantiene en Hollywood, Drew Barrymore anunció que retomaría las grabaciones de su programa “The Drew Barrymore Show”. Esta decisión ha sido duramente criticada por sus colegas y fanáticos.

Anteriormente, la actriz y presentadora había recibido elogios tras anunciar en sus redes sociales que no formaría parte de los MTV Movie & TV Awards como muestra de solidaridad ante la huelga.

“Hice lo que consideré apropiado en ese momento para solidarizarme con los guionistas”, dijo Barrymore en sus redes sociales. Sin embargo, su regreso con “The Drew Barrymore Show” representó para muchos una acción contradictoria ante el contexto actual que se vive con la huelga en Hollywood.

Tras confirmarse el retorno del espacio televisivo, se registraron varias protestas en las afueras de los estudios CBS en Nueva York, Estados Unidos, donde Drew realiza sus grabaciones.

Asimismo, las críticas también se trasladaron hasta las redes sociales. Múltiples usuarios calificaron de irónica esta decisión, ya que anteriormente Drew Barrymore mostró su respaldo a los guionistas y ahora reanudará su programa sin ellos.

“Y para que quede claro, nuestro programa de entrevistas terminó el 20 de abril, así que no tuvimos que cerrarlo. Sin embargo, también estoy tomando la decisión de volver por primera vez en esta huelga para nuestro programa, que puede llevar mi nombre, pero esto es más grande que sólo yo”, dijo la también directora.

“The Drew Barrymore Show” no es el único programa que decidió reanudar su producción en medio de la huelga. “The View”, “Tamron Hall” y “Live with Kelly and Mark” también comenzaron a emitir nuevos episodios.