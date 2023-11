Humorista argentina transformada tras su encuentro en Los Roques: ‘Un impacto que cambió mi ser por completo’

La reconocida comediante argentina, Clara Ulrich, compartió recientemente su experiencia al visitar el archipiélago de Los Roques, describiéndolo como una vivencia que dejó una profunda huella en su ser.

“Nada te prepara para Los Roques. Incluso mis amigas venezolanas que me decían que estaba a punto de conocer el paraíso, no lograron anticipar lo que experimenté. Nadie me advirtió que Los Roques atravesaría mi alma y que ya no sería la misma”, expresó Ulrich con evidente emoción.