Mi Querida Emma y Fast Sensations se enfrentan en duelo.

Un emocionante evento se llevará a cabo este domingo en la capital con la presencia de las tres yeguas más destacadas del momento: la triple coronada Mi Querida Emma y Fast Sensations, sin menospreciar a Tequila, quien no ha logrado vencer a ambas en sus últimas salidas en Coche.

Este evento, conocido como Gelinotte, Grado 2, rendirá un merecido homenaje a la yegua Gelinotte, la campeona del entrenador jamaiquino Millard Ziadie, quien estuvo muy cerca de ganar las dos triples coronas en Caracas.

El evento Gelinotte, Grado 2, será la cuarta carrera del programa de La Rinconada, que comenzará a las 2:40 de la tarde. En esta carrera participarán cinco yeguas, entre las cuales destacan Mi Querida Emma y Fast Sensations, consideradas las grandes favoritas. Será un emocionante duelo entre estas tresañeras.

La tresañera Mi Querida Emma ha demostrado su excelencia en las carreras selectivas del Hipódromo La Rinconada, Prensa Hípica Nacional y General Joaquín Crespo, logrando la triple corona en La Rinconada con el jockey Jaime “El Pochito” Lugo y bajo la dirección de los entrenadores Ramón García Mosquera y Gabriel Márquez para la divisa MM.

Ahora, la hija de Yesby Jimminy en Shoticks del haras La Orlyana buscará mantener su dominio en el Clásico Gelinotte, llevando un handicap de 54 kilos. La triple coronada cuenta con un récord de 8 carreras y 5 victorias.

Su máxima rival será Fast Sensations, una consentida de Ramón García, quien ha tenido un destacado desempeño con 5 victorias en 6 actuaciones. Sin embargo, perdió su invicto en el evento Asamblea Nacional en la milla. Esta vez, estará montada por Jaime “El Pocho” Lugo, lo que añadirá un elemento interesante a la competencia. Fast Sensations llevará un peso de 54 kilos y es nieta de War Front del haras Los Caracaros de la familia Celis.

El evento Gelinotte contará con una premiación de 7.000 bolívares y un bono adicional de 26 mil dólares que se repartirán entre las cinco yeguas participantes.

Las otras competidoras son: Linda Estefanía (Jhonatan Aray), Two Riddle (Kelvin Aray) y Sra Florencia (Larry Mejías). Tanto Two Riddle como Sra Florencia tienen experiencia en carreras de fondo, pero no han logrado superar a la triple coronada Mi Querida Emma en sus actuaciones anteriores.

Será una emocionante competencia que promete un duelo apasionante entre estas tresañeras.