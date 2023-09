¿Qué ocurrirá con los centros electorales para las primarias?

Hasta el día de las elecciones primarias de la oposición, el 22 de octubre, es conveniente que los electores interesados en participar verifiquen su lugar de votación introduciendo sus datos (número de cédula y fecha de nacimiento) en el buscador. Esto se debe a que pueden producirse cambios en los centros de votación debido a la disponibilidad de espacios, especialmente los ubicados en casas de familia. La Comisión Nacional de Primarias confirmó que ha habido cambios en algunos centros de votación, pero han sido la excepción y no la regla.

Según el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, de los 3.010 centros de votación, 908 están ubicados en casas de particulares, 891 en plazas o parques, 260 en comercios, 246 en la calle, 150 próximos a centros usados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), 105 en clubes sociales, 90 con categoría de centros sociales, 86 en iglesias y 86 en estacionamientos. Además, 32 centros de votación funcionarán en gremios, 31 en sedes de partidos políticos, 22 en condominios y 18 en instituciones educativas que podrían tener limitaciones impuestas por el Ministerio de Educación.

Se considera que los cambios en los centros de votación son normales y no representan un problema significativo. Una fuente interna de la Comisión de Primarias señaló que los cambios afectan al 3% de las casas de familia, pero en comparación con el total de centros de votación, que son 3.010, esto no llega al 0,9%. Por lo tanto, no es motivo de preocupación hasta el momento.

La Comisión confía en el voluntariado para apoyar la votación y la movilización de las personas el día de las primarias. Cada centro de votación contará con tres miembros por mesa, un coordinador de centro y un monitor. Se espera la participación de más de 52.213 voluntarios, incluyendo testigos, monitores y coordinadores. Se garantizarán medidas de seguridad, aunque no se revelarán los detalles.

Se desestiman los recursos legales presentados en algunos tribunales contra el uso del Registro Electoral por parte de la Comisión de Primarias. Uno de los integrantes de la Comisión, Ismael Pérez Vigil, enfatizó que el padrón electoral es público y se entrega regularmente a los partidos políticos registrados y reconocidos por el CNE. Además, recordó que el hecho de aparecer en el buscador no implica la obligación de votar en la consulta.

En conclusión, se espera que las elecciones primarias de la oposición se desarrollen sin problemas, a pesar de los cambios en los centros de votación y los recursos legales presentados. La Comisión confía en el voluntariado y en las medidas de seguridad para garantizar el éxito del proceso.