La concientización y prevención del cáncer ginecológico llegó hasta la exposición “El poder de ser mujer” (+Video)

Una jornada por la concientización del cáncer ginecológico se vivió desde la Plaza Alfredo Sadel en Caracas para recibir una segunda edición de “El poder de ser mujer”, exposición que convocó a distintos emprendedores, junto a múltiples jornadas médicas y conversatorios.

Venezuela News estuvo presente en esta edición 2023, la cual tuvo su jornada final el 18 de septiembre. Rina Hernández, productora del evento, nos comentó que la propuesta nació ya que el nicho sobre “el cáncer ginecológico no tenía una voz”.

“El poder de ser mujer, de un proyecto, ya es una realidad que cumple 1 año”, declaró Hernández sobre dicha exposición. Milexys Machado, otra de las productoras también recalcó que son “pioneras en Venezuela de lo que es la lucha contra el cáncer ginecológico”.

“Esto es un evento que se viene celebrando, hace cinco años en Europa a través de la Asociación Europea de Ginecología. Decidimos ponernos en contacto con ellos e inmediatamente nos avalaron”.

La edición 2023 contó con distintos emprendimientos gastronómicos, moda, estética, turismo, tecnologías, entre otros. Asimismo, el encuentro contó con la presencia de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela.

Además de la asociación, voceros contra el cáncer realizaron distintas actividades e intervenciones en favor de educar y sobre todo concientizar sobre la lucha contra el cáncer. En ese sentido, realizaron llamados a la realización de chequeos médicos para prevenir distintas patologías.

Yrama Baloa es ginecóloga y miembro de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, quien estuvo presente en “El poder ser mujer” a través de unidades móviles que realizaron distintos descartes y consultas de manera gratuita.

Sobre el VPH en la mujeres destacó que un “48% pacientes pesquisadas presentan lesiones premalignas asociadas a genotipos de alto riesgo”.

“El cáncer es curable si se diagnostica a tiempo, no hay que tenerle miedo a la consulta. Hay que tenerle miedo a lo que no sabemos que tenemos, si no sabemos lo que tenemos, no tenemos las herramientas para tratarlo a tiempo”, subrayó Baloa.

“No es fácil cuando te dicen: ‘tienes cáncer'”

Ana de Morales, es sobreviviente reciente del cáncer y destacó que además de los tratamientos médicos, sumado al apoyo familiar también es importante buscar ayuda terapéutica.

Para ella, a través de este tipo de encuentros se pueden fomentar distintas alianzas y sumar cada día más voces. Gracias a su experiencia, ha logrado ayudar a otras mujeres en su lucha contra una enfermedad tan compleja.

“Lo digo por experiencia. Te cambia la vida pero es una experiencia y tu mente, tu cuerpo, alma y espíritu tienen que asumirlo”.