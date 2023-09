Carvajalino niega agresión contra Leocenis García: “Decidió atacarme por sorpresa”

Noticias de Venezuela

Este jueves, el comunicador Pedro Carvajalino desmintió haber agredido al coordinador nacional del Movimiento Prociudadanos, Leocenis García, poco después de que se viralizara un video en redes sociales en el que ambos sostienen una confrontación.

Según indicó, el hecho se produjo cuando se encontraron en las afueras de un hotel ubicado en la ciudad de Valencia. Explicó que anteriormente se habían enfrentado a través de las plataformas digitales, pero esta vez el presidente del Grupo 6to Visión decidió “pegarle a traición”.

“¿Qué pasó con el hecho que sucedió y se generó en Valencia? Yo estaba en un hotel dispuesto a quedarme para el día siguiente venirme a Caracas. No estaba con Lacava. No estaba con nadie. Simplemente me disponía a dormir. Yo estaba en las afueras del hotel hablando por teléfono y el señor Leocenis que ya tenía una confrontación conmigo digamos mediática, decidió pegarme a traición”, afirmó.

Pedro Carvajalino rechazó los titulares tendenciosos de algunos medios que hablan de una supuesta agresión contra Leocenis García. “El señor que dice que es un hombre de paz y mediador en los conflictos me golpeó a traición y yo tuve que responder”, agregó.

#EnVideo 📹 El comunicador @PedroKonductaz, explica a través del siguiente video los hechos acaecidos en la ciudad de Valencia, donde @LeocenisOficial, lo agredió físicamente.#VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/44W3I6lfgv — Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) September 22, 2023

Vieja historia

Asimismo, recordó las razones por las que han tenido enfrentamientos mediáticos en el pasado. Detalló que la principal causa es por una denuncia que presentó contra el medio que preside el también dirigente político. Sobre este punto, mencionó que 6to Visión es un diario creado para “presionar y extorsionar a empresarios y figuras políticas”.

“Quiero recordarle a la gente y a la opinión pública que en un momento determinado yo denuncié que el señor Leocenis García me había amenazado. Hizo una llamada desde un teléfono internacional porque yo había dicho y tengo las pruebas de que 6to Visión es un medio para la extorsión creado por Simonovis y por Leocenis García”, concluyó.

