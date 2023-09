¿Qué le pasa a Cristian Castro? El cantante realizó una fuerte confesión sobre Verónica Castro

Cristian Castro es uno de los cantantes más exitosos de México, pero también uno de los más polémicos. El intérprete de “Azul y Lloviendo estrellas” decidió hace unos años dejar su país natal y mudarse a Argentina, donde ha desarrollado su carrera musical. Sin embargo, esta decisión le ha traído consecuencias en su vida personal, pues ha tenido que alejarse de su familia.

En una reciente participación en el programa “Noche al Dente”, Cristian hizo varias confesiones sobre su situación sentimental y familiar. El cantante reveló que sufre por la ausencia de su mamá, la actriz Verónica Castro, y de sus tres hijos: Mikhail Zaratustra y Simone Candy, fruto de su matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman, y Rafaela Castro, hija de la colombiana Paola Erazo.

“Extraño mucho a mi mamá, la verdad que ella siempre ha sido un calor tremendo conmigo, es mi salud también, mi salud mental, física. La familia es lo más para mí, y me duele mucho, yo creo que ha sido el precio más feo y ha sido la herida más grande que tengo, es estar lejos, también de mis hijos”, expresó el cantante con nostalgia.

Castro aseguró que le gusta lo que está haciendo en Argentina y que cree mucho en su proyecto musical, pero que siempre tiene que pedirle disculpas a su familia por la ausencia. “Ese es el precio. Ese dolor me hace valorar muchas cosas, pero a la vez estar siempre en una onda triste. Así que me declaro el hombre más triste de Buenos Aires”, declaró.

El cantante también habló de sus planes amorosos y dijo que le gustaría volver a casarse o al menos tener una pareja romántica. “Yo quiero encontrar a una compañera, me gustaría volver a casarme, la verdad digamos la pareja, lo romántico, es lo más lindo que hay en la vida, el triunfo, y la verdad no voy a dejar de luchar, aunque me vaya mal”, expresó.

Cristian Castro ha tenido tres matrimonios fallidos en su vida. El primero fue con Gabriela Bo, con quien se casó en 2003 y se divorció al año siguiente. El segundo fue con Valeria Liberman, con quien se casó en 2005 y se separó en 2009. El tercero fue con Carol Victoria Urbán, con quien se casó en 2017 y se divorció al mes.