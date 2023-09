El CNE habilitará un censo para nuevos centros de votación el 25 de septiembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha publicado en su página web la información necesaria para participar en el Catastro nacional de centros de votación. El objetivo de esto es permitir que organizaciones políticas, consejos comunales y comunidades organizadas puedan solicitar la creación de centros de votación. Las solicitudes se podrán realizar desde el 25 de septiembre hasta el 22 de octubre.

Hace poco más de un mes, el presidente Nicolás Maduro mencionó la necesidad de tener más centros de votación en las comunidades, tarea que corresponde exclusivamente al CNE. Según Maduro, es importante crear nuevos centros electorales y que estén ubicados en el corazón de cada comunidad.

Aquellas personas que deseen postular un centro de votación deben ingresar a la página del CNE y seguir los pasos indicados para realizar la solicitud.

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación ha manifestado que la distribución de nuevos centros de votación debe realizarse sin sesgos. Según José Domingo Mujica, representante de la red, es necesario vigilar y reclamar que la distribución sea equitativa para todas las regiones y sectores del país.

Por otro lado, la asociación civil Súmate ha alertado que 10 millones de venezolanos no podrán votar en las elecciones presidenciales de 2024 si el CNE no actualiza el Registro Electoral (RE). Según Súmate, aproximadamente 6 millones de estos votantes se encuentran en el país y no estarán inscritos en el RE o necesitan reubicarse, mientras que los otros 4 millones son venezolanos que residen en el extranjero.

Esta iniciativa del CNE llega en un momento en el que se espera una reunión entre su presidente, Elvis Amoroso, y el presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casal, para determinar cómo el CNE puede brindar asistencia técnica a la primaria opositora. Además, desde sectores del chavismo se plantea la posibilidad de una “mega elección” para 2024 que incluiría las elecciones presidenciales y regionales.

Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los centros de votación son lugares establecidos por el CNE donde funcionarán las mesas electorales para que los electores puedan ejercer su derecho al sufragio. El CNE tiene un reglamento para conformar estos centros, así como para determinar su apertura, cierre y número de electores. Además, se menciona que los centros electorales con alta población electoral deben desconcentrarse y crear nuevos centros instalados en estructuras móviles o fijas según sea necesario.

Por otro lado, el Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que el CNE asignará a los electores un centro de votación que corresponda a su lugar de residencia, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por ellos y las condiciones del centro.