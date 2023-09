Anitta reveló que estaría dispuesta a hacer tríos y perdonar cachos

La cantante Anitta sorprendió a muchos al hablar sobre temas relacionados con sus relaciones pasadas y confesar que no le importa si le son infiel en cualquiera de sus romances.

Anitta reveló que había tenido un novio que ella estaba segura de que le era infiel, pero a pesar de eso, ella no sentía la necesidad de engañarlo. Ella le decía: “Sé que me engañas”, y él negaba todo, pero ella le respondía: “Tranquilo, puedes hacerlo”. A ella no le importaba tanto esta situación.

Además, confesó que una de las cosas más importantes para ella en una relación es recibir un buen trato por parte de su pareja, sentirse amada y ser tratada como una reina.

“Si estás haciendo algo que me haga sentir amada, está bien, puedes estar con quien quieras”, agregó la cantante.

Por otro lado, reveló que está dispuesta a tener tríos con algunas de sus parejas y que ya lo ha hecho, aunque no reveló con quién.

Esta declaración de Anitta ha generado revuelo en las redes sociales y ha dejado a muchos sorprendidos por su actitud abierta hacia estas situaciones en sus relaciones.

[Imágenes adjuntas]

Fuente: [Fuente no disponible]