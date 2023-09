En Aragua, reafirman apoyo en caso del diplomático Alex Saab.

A tres años de la detención arbitraria del diplomático venezolano Alex Saab, activistas y movimientos sociales se han reunido este miércoles en el Foro Lawfare Como Arma Ofensiva para la Fragmentación de Estados: Caso Alex Saab, en el Municipio Girardot del estado Aragua. Bajo la consigna “Camilla no está sola”, los activistas continúan exigiendo al gobierno de Estados Unidos la liberación del diplomático.

Este encuentro se lleva a cabo en concordancia con el reciente documento publicado por la ONU, en el que insta al Gobierno de Estados Unidos a poner fin de manera inmediata a la prolongada detención de Alex Naim Saab Morán, enviado especial venezolano.

En reconocimiento a su lucha por la liberación de su esposo y al heroísmo del diplomático, el Consejo Municipal del Municipio Girardot otorgó a la activista Camilla Fabri la orden “María León”. Fabri destacó el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que exige al presidente Joe Biden liberar al funcionario venezolano y retirar los cargos en su contra.

Camilla aseguró que el caso de Alex es político y no se resolverá de manera judicial. Cuestionó cómo explicarle a sus hijas que Alex no ha estado día a día con ellos y no recibe atención médica, a pesar de su inmunidad diplomática. Además, agregó que esta lucha es por defender a Venezuela de las agresiones imperiales y resaltó que el imperio ha respondido con más sanciones, agresiones y violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano.

Por su parte, la abogada venezolana Indhriana Parada denunció la manipulación a algunas instituciones internacionales y las torturas judiciales contra el diplomático venezolano. Enfatizó que en un aparente proceso extraterritorial se violaron todos los derechos humanos de Saab y la autonomía de Venezuela. Además, resaltó que es la misma persecución política que están haciendo al presidente Nicolás Maduro, con órdenes de captura como símbolos de amenaza para intentar doblegar la voluntad del pueblo venezolano y el sistema socialista.

El comunicador Pedro Carvajalino ratificó que apoyar a Alex Saab simboliza el apoyo a un compañero que se expuso en favor de la causa bolivariana. Enfatizó que a un compañero no se le olvida en las peores circunstancias, se le apoya.