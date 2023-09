Inquietudes sobre la primaria planteadas por el candidato Henrique Capriles: cuatro claves

Henrique Capriles, una vez más aspirante a Miraflores, retomó las declaraciones públicas después de una pausa forzada por motivos personales y coincidió con el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre su disposición a prestar asistencia técnica a la primaria y las posteriores reuniones con la Comisión Nacional que preside Jesús María Casal. Hasta hace una semana, el abanderado de Primero Justicia (PJ) mantuvo una posición de permitir que la Comisión avance en la organización de la primaria y la toma de decisiones «sin presiones». Asimismo, en todo momento ha apuntado a la vía de la negociación para resolver obstáculos como las inhabilitaciones que recalcó, «son inconstitucionales» y políticas.

Después de dos semanas y media de ausencia de las redes sociales y los medios, Capriles hizo su primer en vivo para plantear algunos puntos, que a juicio de los politólogos, Miguel Barone y María Verónica Torres, denotaron preocupación por el clima de incertidumbre que aún rodea a la primaria, prevista para el 22 de octubre. «Creo que la preocupación que mostró Capriles sobre ciertos aspectos la deben tener el resto de los candidatos a la primaria, las que ya se tenían antes por temas como las inhabilitaciones y las que se suman por la posible intervención a última hora del CNE y es normal porque se trata de una situación muy compleja, aún no se tiene claro qué pasará con la primaria, aunque pareciera que el gobierno las permitirá, pero sigue la incertidumbre en general», señaló Barone.

Tomar decisiones

Desde que el CNE decidiera que sí puede prestar apoyo técnico al proceso opositor y lo informara el pasado viernes 22 de septiembre, han transcurrido tres reuniones entre los rectores y los integrantes de la Comisión. Todavía no se sabe si finalmente la consulta contará con el sistema automatizado y los centros de votación. «Hay que tomar decisiones, no podemos seguir reuniéndonos cuando quedan 27 días para el 22 de octubre. Las decisiones deben ser para privilegiar el proceso y tener la mayor participación que nos permita salir con una primaria», instó el exgobernador de Miranda.

Una preocupación que se deriva de las conversaciones es una posible postergación de la fecha para la primaria. A diferencia de la también candidata a primaria, María Corina Machado, quien advirtió que no está de acuerdo con correr la fecha, Capriles no lo mencionó directamente pero sí instó a tomar en cuenta que el tiempo se acaba. «A menos que el CNE solo preste los centros de votación, algo improbable porque el uso del sistema automatizado es un punto de honor, la primaria tendrá que cambiar de fecha, el uso de la plataforma automatizada, máquinas, captahuellas, obligará a un cambio y eso generará diferencias importantes con algunos candidatos», advirtió el politólogo.

Para la politóloga María Verónica Torres no es extraño que de las reuniones no hayan salido anuncios concretos, pues considera que solo el tema de la utilización del sistema automatizado es muy álgido, porque es el que supone postergar la consulta. Dicha decisión, subrayó, no es fácil, puesto que candidatos y sociedad civil instan a la Comisión a realizar las primarias el 22 de octubre, según el cronograma ya aprobado.

No a las inhabilitaciones selectivas

Versiones extraoficiales sobre las conversaciones entre el CNE y la Comisión indican que el ente comicial no interferirá con la participación de candidatos inhabilitados por la Contraloría General en la primaria, por tratarse de un evento electoral «privado». La candidatura presidencial para 2024 es otra historia. Sobre el tema, el exgobernador de Miranda advirtió que de las reuniones no pueden salir «habilitaciones selectivas», es decir, que se debe permitir que participen en la primaria todos los candidatos con la sanción administrativa, a saber, Freddy Superlano, Machado y el mismo Capriles, y que no se libere a unos de la inhabilitación, mientras se mantiene la medida contra otros. «Le digo a Casal que si vamos a la tercera reunión con el CNE hay que tomar decisiones. No puede haber habilitaciones selectivas. Aquí tienen que habilitar a todos los que están inhabilitados; deben hacerlo a todos los que estamos inhabilitados, porque estas medidas son inconstitucionales y políticas», dijo Capriles la noche del 27 de septiembre.

Barone llama la atención sobre el cambio en el discurso del chavismo a través de sus «medios de propaganda como VTV», en el que hasta hace poco se aseguraba que no habría primaria y desde que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, dio el anuncio, ahora se hace énfasis en que la consulta se hará con el Poder Electoral. Desde el chavismo, ratificado una y otra vez por Diosdado Cabello, parecen no estar dispuestos a ceder con las inhabilitaciones, así un candidato inhabilitado gane la primaria, por lo que dejarían correr a los aspirantes a Miraflores para el 22 de octubre pero no para 2024. Se apuesta además que sea un elemento que profundice las diferencias en la oposición en vista de que hasta ahora no han llegado a un acuerdo en torno a una eventual sucesión. A la fecha, los sondeos siguen dando ventaja a Machado con una intención de voto entre 50 % y 70 %.

Negociación «estancada»

Capriles, dos veces candidato presidencial en 2012 y 2013, siempre ha apostado a la negociación dentro o fuera de la mesa de México, precisamente para sortear obstáculos como las inhabilitaciones. Este jueves habló por primera vez de «estancamiento», pese a que el secretario de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza, aseguró hace dos semanas que los contactos con el gobierno seguían, incluso con mediación internacional. «El proceso de negociación entró en un estancamiento y no pareciera salir. Lo que se haga de cara al 22 de octubre debe tener como objetivo el 2024 para que los venezolanos tengan una candidatura que pueda inscribirse y derrotar al peor gobierno de la historia», manifestó.

Torres señaló que pese a su participación y apoyo público a la primaria, Capriles en llave con Manuel Rosales, afirmó, se mueven a favor de un consenso en torno a la candidatura presidencial, pero visto el empuje de la primaria pese a los obstáculos y el apoyo internacional, ha llevado al exgobernador a dar un giro en el discurso y admitir que la negociación no está dando los resultados esperados. «Ante el avance de Machado en apoyo popular se le ha ido cerrando la vía del consenso a Capriles y a Rosales, sumado a ello, la Comisión de Primaria ha cobrado un protagonismo que no tiene la Plataforma Unitaria, entonces Capriles se muestra más preocupado con ciertos aspectos de la primaria, diría que incluso un poco desesperado. Incluso un cambio de fecha le funciona para intentar mejorar su posicionamiento ante la opinión pública», dijo la politóloga.

Consolidar unidad opositora

Al final de su mensaje, Capriles hizo un llamado a la unidad opositora, especialmente la que se necesitará posterior a la primaria, de cara a 2024. Enfatizó que con división no habrá manera de lograr el cambio político. Llamó a no ceder a la estrategia gubernamental de dividir a los factores opositores con decisiones que deben tomarse en los próximos días y posterior a la primaria. «No vamos a caer en el juego que nos dividan. No debemos esperar al 22 de octubre para construir la unidad, ese día es un espacio de encuentro y no de división. Debe haber unidad y no se puede construir desde posiciones personales sino desde el punto de vista de lo que le conviene al país», añadió Capriles.

Para Barone no hay señales de que hasta ahora los candidatos a la primaria y los factores políticos hayan resuelto sus