Escenarios que propone el CNE al mover la primaria para el 19 de noviembre, según analistas.

¿Se garantiza la participación de los candidatos inhabilitados en las primarias? ¿Existe la garantía de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no interfiera? ¿Los electores en el exterior que ya están registrados podrán participar? ¿El CNE dará prioridad a las primarias sobre el referendo sobre el Esequibo?

A raíz de la propuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cambiar la fecha de las primarias del 22 de octubre al 19 de noviembre, analistas consultados por Efecto Cocuyo señalan que estas preguntas deben quedar muy claras antes de que la Comisión de Primaria acepte la asistencia técnica del ente comicial.

Se considera que, al igual que el proceso interno de la oposición corre riesgos de cara al 22 de octubre, también los correrá si se mueve la fecha en el calendario.

¿Los electores en el exterior están en riesgo?

“El cambio de fecha no supondría un problema si el CNE entiende que es una elección interna de la oposición, distinta a la elección de un cargo popular, en el que no tienen efecto las inhabilitaciones políticas que son inconstitucionales; su labor debe ser la de facilitar la primaria a través de un apoyo solo técnico, no limitar la labor de la Comisión ni el derecho de los ciudadanos a expresarse”, explica la exconsultora jurídica del ente comicial Egleé González Lobato.

La analista política y electoral se pregunta si con el respaldo técnico del CNE estaría en riesgo el voto de la primaria en el exterior, tomando en cuenta que el padrón electoral es distinto. El ente comicial solo reconoce a 107.836 venezolanos inscritos fuera del país para votar, mientras que para la primaria se registraron 397.168 connacionales. Indicó que el CNE debe permitir que los venezolanos en el exterior voten para la primaria.

“No sé en qué punto se puede trancar el juego en las conversaciones entre la Comisión de Primaria y el CNE, porque la primaria la organiza la Comisión y hay lapsos dentro del cronograma electoral que ya se cumplieron, entonces cuáles se pueden volver a abrir y cuáles no. Podemos ver enfrentados a dos organismos que hacen un trabajo similar que es organizar una elección”, advirtió.

En el nuevo cronograma presentado por el CNE se abre un nuevo lapso de postulaciones de los candidatos a la primaria (11 de noviembre) que dura tres días. En entrevista radial este 29 de septiembre con el periodista Román Lozinski, el presidente de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal, advirtió que ya las postulaciones se hicieron y que se mantienen los 13 candidatos porque cumplen con los requisitos para participar en la contienda.

Aumenta riesgo de sabotaje

“Para el 22 de octubre ya existen riesgos en materia logística como que se puedan contar con todos los centros de votación, el resguardo del material electoral, la seguridad, así como con el financiamiento; además del contexto autoritario, por lo que creo que el escenario más probable es que se culmine con el cronograma actual y no se acepte un cambio de fecha y si eso supone no contar con el CNE, se hará la primaria a pulmón propio”, estima el politólogo Christian Rivas.

Casal también afirmó en la entrevista radial que están en capacidad de garantizar la primaria para el 22 de octubre “con o sin CNE”, aunque la propuesta del ente comicial será sometida a consulta con candidatos y factores políticos de la Plataforma Unitaria este fin de semana, antes de anunciar una decisión.

También admitió que sigue pesando una sentencia del TSJ contra la primaria como “una espada de Damocles”, independientemente de la fecha, sin que ello sea motivo para no avanzar con la organización de la consulta opositora. Vale recordar que en el mes de mayo, el politólogo Luis Ratti introdujo un recurso contra la Comisión de Primaria por considerar que organizaba un proceso “excluyente”.

A juicio de Rivas, el “sabotaje” que ya intenta el poder político a través del denunciado amedrentamiento a los miembros de las juntas regionales y las “amenazas” de investigación del dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, por el financiamiento para sembrar miedo, desmotivar, podría incrementarse ahora con la intervención del CNE.

“El escenario para el gobierno no es impedir la primaria porque quedaría en evidencia ante la comunidad internacional y se expone a más sanciones internacionales, sino de sabotearlas para que crezca la desconfianza para 2024, para dividir a la oposición y empleará todo su poder y recursos para ello”, sostuvo el analista.

¿Cómo queda María Corina?

Candidatos como María Corina Machado y Andrés Velásquez rechazan desde ya un cambio de fecha de la primaria, aunque Machado parece ceder en el tema de la asistencia técnica del ente comicial, siempre y cuando se ajuste a los requerimientos de la Comisión y que se mantenga el cronograma para el 22 de octubre.

Al respecto, los analistas coinciden en que Machado, quien ocupa el primer puesto en la intención de voto (entre 50 % y 70 %) según sondeos, ha flexibilizado su discurso y su posición, por el apoyo popular que percibe a su alrededor, por lo que estiman se mantendrá en la competencia con o sin CNE y aun con un cambio de fecha.

Todo indica que la Comisión de Primaria no cederá con la participación de los inhabilitados por la Contraloría General ante el ente comicial y versiones extraoficiales apuntan a que el CNE no pondría objeciones, al tratarse de un “evento electoral privado”; sin embargo, se generan dudas por la nueva fecha para las postulaciones propuesta por el organismo.

“María Corina Machado no ha generado alianzas, no las necesita porque va de primera en las encuestas, pero si gana la primaria podríamos ver a otra candidata. Aunque se ha adaptado a las circunstancias, aún mantiene un discurso extremista para mantener esos potenciales votos, pero luego no dudo que se podría moderar más y sumarse al liderazgo en la toma de decisiones para 2024. La oposición sabe que sin una coordinación no logrará mucho”, agregó Rivas.

Desde su mirada, si María Corina se mantiene en la primaria aún con CNE, la gente que está dispuesta a participar a su favor seguirá moviéndose hacia adelante y, llegado el momento, el electorado espera que la oposición siga el ejemplo de Barinas.