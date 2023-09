Cliver Alcalá Cordones será sentenciado tras declararse culpable.

El periodista Maibort Petit reveló este martes que el militar venezolano, Cliver Alcalá Cordones, será sentenciado en Nueva York después de declararse culpable.

Las autoridades estadounidenses sentenciarán a Cliver Alcalá Cordones el 4 de octubre por su presunta participación en una conspiración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para enviar cocaína a Estados Unidos.

Según la información proporcionada por Petit, se espera que su sentencia sea leve, ya que el exmilitar está colaborando con los fiscales en casos relacionados con exfuncionarios venezolanos.

Además, la periodista destacó que Alcalá ha acordado cooperar con la justicia de Estados Unidos para reducir su condena.

Debido a esto, el militar venezolano se ha convertido en un testigo clave en el caso contra Hugo “El Pollo” Carvajal.

Por su parte, el teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Iván Ballesteros, aseguró en una entrevista con EVTV que no le sorprende que Alcalá haya decidido declarar contra “El Pollo” Carvajal.

“No me sorprende que colabore ahora, en estos tiempos, porque cuando están en Venezuela son ciegos, sordos y mudos. No saben nada y no dicen nada. Pero cuando ya están en manos de la justicia estadounidense, ahí sí hablan”, expresó.

Además, señaló que si Alcalá se negaba a declarar, podría pasar muchos años en prisión sin poder disfrutar del dinero ilícito que todos logran tener. “A pesar de que les decomisen parte de la fortuna, siempre tienen para vivir muy bien”, exclamó.

También añadió que el militar sentenciado en Nueva York tendrá que “cantar completo”, ya que de lo contrario permanecerá tras las rejas. “Va a tener que denunciar a su compañero de fuerzas, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal: cómo se manejaba todo con los carteles, cómo se manejaba todo con el terrorismo, cómo era la entrega de armamento que le daban a los guerrilleros que operan en Venezuela”, dijo a EVTV.