Miguel Cabrera supera a Hank Aaron en dobles #30Sep

Miguel Cabrera supera a Hank Aaron en dobles. El venezolano Miguel Cabrera de los Detroit Tigers no para de hacer historia pese a que vive su antepenúltimo día como pelotero activo en Grandes Ligas, esta vez superó en la lista de dobles de todos los tiempos al legendario Hank Aaron.

En el juego del viernes entre los Tigres de Detroit vs los Guardianes de Cleveland, Miguel Cabrera disparó el doble 625 de su carrera para dejar atrás Hank Aaron. Ahora el venezolano ocupa el puesto número 13 en la lista de jugadores con más dobles en la historia del negocio.

Career double No. 625 for @MiguelCabrera!

He passes Hank Aaron for 13th on the all-time list. pic.twitter.com/02KlfXPp5Z

— MLB (@MLB) September 29, 2023