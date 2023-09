Posiciones de Chávez y su canciller Maduro sobre la disputa por el Esequibo con Guyana: ¿han rebajado el tono o han cedido?

Analistas coinciden en que después de muchos años de desatención hacia la disputa con Guyana por el territorio Esequibo, el gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta a las consecuencias de este problema. Esto se debe no solo a las licitaciones en la zona para la explotación petrolera que está llevando a cabo el gobierno guyanés, sino también a un proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción Venezuela desconoce.

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 convocó a un referéndum para consultar a la población sobre la defensa del Esequibo, con la intención de que todos los venezolanos, sin importar su afiliación política, ratifiquen en una sola voz que 160.000 kilómetros de territorio pertenecen a Venezuela y no a Guyana. El gobierno, desde Maduro hasta los voceros del chavismo, ha hecho esfuerzos por promover un sentimiento nacionalista en torno al Esequibo y han jurado que se hará todo lo posible por defender el territorio. Sin embargo, no han faltado quienes recuerden las posiciones pasadas tanto de Hugo Chávez como de Maduro en relación a este tema.

A continuación, se presenta un resumen de dichas posturas públicas y cómo se llegó al juicio en la CIJ:

1999: Al llegar al poder, Chávez expresó su intención de seguir reclamando y exigiendo los derechos de Venezuela sobre el Esequibo.

2004: Durante una visita a Guyana, Chávez se comprometió a no oponerse a proyectos que beneficiaran a los habitantes de la región. También afirmó que el conflicto territorial era promovido por Estados Unidos.

2006: Chávez acordó con Jagdeo, presidente de Guyana, congelar la disputa territorial para obtener los votos del grupo caribeño en el Consejo de Seguridad de la ONU.

2008: Durante una cumbre en República Dominicana, Chávez afirmó que Venezuela fue utilizada para invadir Guyana en nombre del reclamo territorial.

2010: Chávez expresó la importancia de mantener buenas relaciones con Guyana y evitar que el conflicto del Esequibo transformara a ambos países en enemigos.

2011: Chávez afirmó que el tema de Guyana se maneja de manera diplomática y como buenos vecinos. Hizo referencia a la presencia del buen oficiante designado por la ONU para mediar en las conversaciones.

La postura de Maduro ha variado desde que asumió la presidencia en 2013. Como canciller durante los gobiernos de Chávez, Maduro recibió un documento que alertaba sobre las pretensiones limítrofes de Guyana y los perjuicios económicos que esto implicaría para Venezuela. Sin embargo, según revelaciones de un exembajador venezolano, Maduro ignoró este documento, lo que fue interpretado por Guyana como falta de interés. El gobierno de Chávez respondió enviando una carta al secretario general de la ONU para que se pronunciara sobre el tema.

En resumen, la disputa por el territorio Esequibo ha sido un tema de atención variable para los gobiernos venezolanos a lo largo de los años. Aunque Chávez mostró inicialmente una postura firme en defensa de los derechos de Venezuela, posteriormente buscó aliados internacionales y privilegió las relaciones con Guyana. Maduro, por su parte, ha enfrentado críticas por ignorar advertencias sobre las pretensiones de Guyana y por no haber mantenido una postura clara sobre el tema.