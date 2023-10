Hemirxon Medina arrasa con el cupo full en Caracas

Tras la parodia insólita del intento del presunto fraude de Robert Capriles y la severa sanción de seis meses por el INH por el caso de El De Froix; al jinete aprendiz se le abren las puertas para conquistar la estadística 2023, y de hecho posee ocho compromisos de monta esta tarde en la capital, en el majestuoso óvalo de La Rinconada, situado en Caracas.

Medina firmó las montas de White Cobra (1a), Invencible (3a), Deep Attack (4a), My Girl Alejandra (1v), Mateo Of Boston (3v), Rivonella (4v), My Feeling Mate (5v) y Gran Dynabid (6v); para intentar descontar las 14 fotos de diferencia con respecto a Capriles.

Todo hace que la tordilla White Cobra surge para vencer con facilidad en la justa de iniciar las acciones y debe salir airosa.

Posteriormente, el aprendiz falconiano Medina tiene al dosañero Deep Attack como el de mayor relieve para vencer en el Clásico Victoreado en el recorrido de 1.200 metros y llevarse la foto de rigor.

El caballo Mateo Of Boston lo consideran como una fija en la cuadra de Rubén Lanz, y debe ser puesto así.

Y la yegua Rivonella, poseedora de figuraciones atractivas, descuella en la cuarta.