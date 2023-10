La exclusividad mencionada por el CNE es excluyente y no se encuentra en la ley.

Luis Salamanca, doctor en ciencias políticas, abogado y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), analiza el papel del Poder Electoral en las primarias de la oposición. Según Salamanca, la respuesta del CNE a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) es una “amenaza velada”, ya que no existe una competencia exclusiva del CNE para organizar elecciones, sino que sus funciones están establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral. Además, Salamanca destaca que la participación del pueblo en la formación y control de la gestión pública es una obligación del Estado y un deber de la sociedad. En cuanto al futuro de las primarias, Salamanca reconoce que el proceso autogestionado es precario, pero cree que puede llevarse a cabo si no hay sabotaje por parte del gobierno. Sin embargo, destaca que el gobierno suele confrontar las primarias, ya que no le interesa ver a miles de personas votando por un candidato opositor. Salamanca menciona el fallido revocatorio de 2016 como ejemplo de los mecanismos utilizados por el gobierno para impedir la voluntad popular. En conclusión, Salamanca considera que si las primarias se llevan a cabo, generarán un nuevo panorama político.

Con información de : Efecto Cocuyo