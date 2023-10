¿Qué le depara a la Comisión Nacional de Primaria después de rechazar la oferta del CNE? – Efecto Cocuyo

La Comisión Nacional de Primaria (CNP) rechazó aplazar la elección del candidato presidencial de la oposición para el 19 de noviembre. En cambio, solicitó a los rectores brindar una asistencia complementaria para fortalecer los aspectos logísticos del proceso autogestionado que se está llevando a cabo.

Juan Manuel Trak, doctor en procesos políticos contemporáneos, considera acertada la respuesta de la CNP ante la oferta “extemporánea” del Consejo Nacional Electoral (CNE). Trak destaca que la CNP ha demostrado cómo gestionar una situación tan compleja y cómo dar una respuesta asertiva, teniendo en cuenta las condiciones propuestas y el contexto político.

El Poder Electoral reaccionó con un comunicado afirmando que tiene la competencia exclusiva para organizar las elecciones en el país. Sin embargo, Trak argumenta que el CNE no tiene la facultad para imponer condiciones en una elección interna de la oposición y que el sistema de votación no necesariamente debe ser automatizado.

El profesor advierte que ahora que la CNP no aceptó los términos del CNE, es probable que algún actor interno o externo busque boicotear las elecciones apelando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). También señala que en ciertas partes del país, el proceso de elección podría no llevarse a cabo debido a la falta de condiciones de seguridad o al no poder garantizar el traslado del material electoral necesario.

En cuanto a la falta de coordinación en la estrategia opositora, Trak explica que la ausencia de mecanismos de coordinación afecta el desempeño de la oposición y dificulta la toma de decisiones. Aunque el sistema autoritario es el principal responsable de la crisis en Venezuela, la falta de coordinación de la oposición impide enfrentarlo de manera eficaz.

En resumen, la CNP ha rechazado posponer la elección del candidato presidencial opositor y ha solicitado asistencia complementaria a los rectores para fortalecer los aspectos logísticos del proceso. Mientras tanto, el debate sobre la participación y la coordinación de la oposición continúa en medio de la crisis política en el país.

Con información de : Efecto Cocuyo