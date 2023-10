El impacto resultó menos severo de lo que anticipamos

Gabriel Moreno, listo para continuar con los Cascabeles de Arizona tras superar golpe

El receptor venezolano Gabriel Moreno confirma su plena recuperación y su disposición para continuar como titular con los Cascabeles de Arizona en la postemporada de la Major League Baseball (MLB). Moreno sufrió un golpe durante el segundo encuentro de la serie de comodín frente a los Cerveceros de Milwaukee, tras ser golpeado en el casco por un backswing de Brian Turang.

Optimismo tras el golpe

El jugador fue retirado del juego como medida de precaución, pero rápidamente tranquilizó a sus seguidores y a su equipo con declaraciones positivas. “Ya estoy a tono para seguir y estoy contento de estar con el equipo. Voy a tratar de seguir ayudando al equipo a ganar juegos”, aseguró Moreno.

Añadió: “Estaba un poco asustado porque no quería abandonar al equipo, pero gracias a Dios no fue así y el golpe no fue tan grave como pensábamos”.

Un entorno favorable

Desde su llegada al equipo dirigido por Torey Lovullo, Moreno ha sentido un entorno positivo. “Desde el primer día con Arizona sentí que era un buen ambiente para mí. La confianza que he adquirido y la que me han dado todos los compañeros y entrenadores me ha ayudado en esta situación de la postemporada”, compartió.

Esperanzas para la postemporada

Moreno se mostró muy entusiasmado con lo que viene para la postemporada, prometiendo dar el 100% para llevar al equipo a las últimas instancias. “Lo que uno sueña desde pequeño es poder quedar campeón de la Serie Mundial y ahora tengo la oportunidad de estarlo. ¿Por qué no dar el extra en lo que uno ha venido soñando y trabajando para cumplir los sueños?”, concluyó el receptor.