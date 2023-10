Jóvenes expresan frustración ante dificultades para ubicar puntos del Registro Electoral tras anuncio del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela comunicó el viernes 6 de octubre la apertura de 500 puntos de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral. Estos centros estarían operativos a partir del sábado 7 de octubre. Sin embargo, la organización HolaTúInscríbeteRE ha expresado preocupaciones sobre la accesibilidad y la ubicación de estos centros.

De acuerdo con HolaTúInscríbeteRE, el CNE ha optado por instalar puntos móviles en lugar de estaciones fijas. Esta decisión contradice el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que requiere que los puntos de registro sean de fácil acceso para la población y estén presentes en áreas donde la inscripción es más difícil, además de en lugares con alta densidad de población.

“Los 500 puntos son móviles y no sabemos dónde se encuentran. El día ha sido un caos tratando de determinar su ubicación”, afirmó Brenda Ribeiro, coordinadora de HolaTúInscríbeteRE y miembro del partido político Primero Justicia, durante una conversación por Whatsapp.

Ribeiro denunció la falta de un punto de inscripción en El Hatillo, en el área metropolitana de Caracas. En su lugar, había una jornada organizada por el consejo comunal de El Gavilán para un nuevo centro de votación.

Los defensores de los derechos electorales están solicitando que el CNE divulgue la ubicación de los puntos fijos hasta el 17 de noviembre, fecha del operativo especial. Si no es posible la parroquialización en esta ocasión, piden que se informe dónde estarán estos puntos y cuáles municipios se han establecido como prioridad.

Irregularidades detectadas

Ribeiro compartió un documento en el que el CNE habla de la instalación de unos 486 puntos en los diferentes estados de Venezuela y Caracas, pero que no es público. “En Pedro Camejo, estado Apure, no hay ningún punto”, dijo Ribeiro, citando el testimonio de un líder local que intentó inscribir a jóvenes pero no pudo encontrar el lugar de inscripción.

Además, el comunicado publicado en el sitio web del CNE sobre los 500 puntos de registro ya no estaba disponible el sábado.

Según Ribeiro, otra irregularidad detectada fue en Caucaguita, en el municipio Sucre del estado Miranda, donde se utilizó un grupo de Whatsapp para gestionar las inscripciones de nuevos votantes y los cambios de residencia. Tampoco se encontraron puntos de registro en Chacao ni en el municipio Morón del estado Carabobo.

La organización HolaTúInscríbeteRE estima que alrededor de tres millones de personas necesitan registrarse y dos millones necesitan actualizar sus datos. Por lo tanto, después de reunirse con el rector Juan Carlos Delpino, solicitaron la instalación de 1.136 puntos de registro electorales, uno en cada parroquia del país, y otros 364 itinerantes, en lugares como universidades, comunidades remotas e incluso en urbanizaciones con muchas personas pendientes de actualizar sus datos. Sin embargo, esto no ha sucedido.