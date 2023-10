Venezolanos se destacan y obtienen reconocimiento mundial en competencia de robótica

La selección venezolana de robótica se coronó campeona en el First Global Challenge Singapur 2023, un prestigioso evento internacional en el campo de la robótica. El equipo, conformado por seis jóvenes del estado Zulia, recibió la medalla de oro Albert Einstein Award for First Global International Excellence.

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, expresó su orgullo por la victoria del equipo venezolano en la competencia. A través de las redes sociales, destacó que Venezuela se llevó el premio más importante y prestigioso por ser el mejor equipo en todos los aspectos de la competencia.

Además de la medalla de oro, la selección venezolana también obtuvo la medalla de plata en el First Global Grand Challenge Award.

El First Global Challenge es una competición internacional de robótica en la que participan jóvenes de entre 14 y 17 años. Cada año se celebra en un país diferente y en esta ocasión tuvo lugar en Singapur del 7 al 10 de octubre. Los equipos compiten en un juego temático basado en los grandes retos de la ingeniería, con el objetivo de fomentar la comprensión y cooperación entre los jóvenes mientras utilizan sus habilidades para resolver los problemas del mundo.

La competencia reunió a jóvenes líderes STEM de 191 países, todos unidos en la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles y un futuro mejor. El objetivo de la organización es inspirar el liderazgo y la innovación en jóvenes de todo el mundo, empoderándolos a través de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La victoria de la selección venezolana en el First Global Challenge Singapur 2023 representa un gran logro para el país y destaca el talento y la capacidad de los jóvenes venezolanos en el campo de la robótica.

Con información de efectococuyo.com