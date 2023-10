Comienza la Jornada de Inscripción y Actualización del Registro Electoral con inconvenientes

La jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral en Venezuela comenzó con retraso y no en todos los puntos anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el movimiento #HolaTúInscribeteRE, en dos lugares emblemáticos del estado Apure no se instalaron las máquinas necesarias para el proceso. Además, denunciaron que la página del CNE no está operativa, lo que dificulta obtener información sobre los puntos de inscripción.

El rector principal del CNE, Juan Carlos Delpino, anunció que los puntos de inscripción comenzarían a funcionar el 11 de octubre. Sin embargo, la página del organismo no permite ingresar, por lo que se desconoce la ubicación exacta de estos centros.

El movimiento #HolaTuInscribeteRE confirmó que en el municipio Paz Castillo, estado Miranda, hay un punto itinerante de inscripción en la Unidad Educativa Macuto. Invitaron a los jóvenes de las comunidades cercanas a asistir con su cédula de identidad laminada y realizar el proceso.

La organización civil Súmate exigió al CNE que publique la ubicación de los puntos de inscripción y actualización del Registro. También cuestionaron que los 500 puntos anunciados son insuficientes para la cantidad de jóvenes que deben inscribirse y actualizar sus datos.

En resumen, la jornada de inscripción y actualización del Registro Electoral en Venezuela ha comenzado con retraso y problemas técnicos en la página del CNE. Algunos puntos no cuentan con las máquinas necesarias y la ubicación de los centros es desconocida. La organización Súmate considera que los 500 puntos anunciados son insuficientes para atender la demanda de inscripción y actualización de datos.