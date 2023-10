Declaraciones de Capriles Radonski al retirarse de la contienda electoral primaria: 5 frases destacadas.

El dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, ha decidido retirarse de la primaria de la oposición fijada para el 22 de octubre, dejando su candidatura en manos de la base del partido.

En un anuncio realizado la noche del domingo 8 de octubre, Capriles afirmó que se pondrá al lado de la unidad para construir la Venezuela del futuro, donde los venezolanos puedan encontrarse.

Cinco frases de Capriles

A continuación, se presentan cinco frases destacadas de Capriles Radonski al retirarse de la primaria:

1️⃣ “Cuando decidí lanzar mi candidatura, lo hice con el convencimiento de que puedo conducir nuestro país hacia el cambio. Es un honor y un privilegio haber recibido el apoyo de nuestra base, un gesto que me llenó de humildad y gratitud. Sin embargo, la realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral.”

2️⃣ “Por eso pongo mi candidatura a la orden de las bases del partido que me eligieron.”

3️⃣ “La inhabilitación política, al obstaculizar este derecho, socava no solo las aspiraciones de una persona, sino también la promesa misma de un cambio significativo y positivo para nuestra nación.”

4️⃣ “Aceptar esta realidad no ha sido fácil, pero es un paso necesario en nuestro camino hacia una Venezuela más unida y fortalecida para lograr el cambio. Jamás seré yo quien vulnere esa posibilidad cierta y cercana.”

5️⃣ “Ustedes tienen más fuerza que ellos. Ustedes son los dueños de la fuerza. Y juntos podemos ser invencibles y ganar el juego como debemos ganarlo.”

Candidato de PJ desde febrero

Capriles fue elegido candidato de Primero Justicia en una consulta interna realizada en febrero, donde obtuvo el apoyo de 19 estados, superando a Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz.

En julio, Capriles llamó a los demás candidatos a enfrentar el tema de las inhabilitaciones políticas y posteriormente anunció una alianza con el partido Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, que no inscribió candidato en la consulta interna opositora.

Al renunciar a su candidatura dos semanas antes de la elección, los candidatos restantes son Andrés Caleca, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Gloria Pinho, Luis “Balo” Farías, María Corina Machado, Roberto Enríquez y Tamara Adrián.