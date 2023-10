Nuestro país es siempre nuestra prioridad

El jugador de la selección de Venezuela, Alexander González, se encuentra plenamente concentrado en enfrentar de la mejor manera posible el próximo partido contra la selección de Brasil, tal como lo hizo en la pasada Fecha FIFA.

En una entrevista con La Vinotinto Tv, González destacó su enfoque en apoyar al equipo en los enfrentamientos contra Brasil y Chile. Además, aseguró que el equipo tiene una buena condición emocional de cara al duelo contra la selección brasileña.

“El análisis previo que hicimos antes del partido contra Colombia me ayudó mucho, y creo que esta vez no será una excepción contra estos jugadores hábiles”, expresó González.

El jugador también destacó la importancia de la unidad del equipo y su compromiso con su país: “En primer lugar, estamos nosotros, nuestro país y nuestra fe. Físicamente me siento muy bien, gracias a Dios no he tenido lesiones que me hayan afectado”, concluyó.

Por otro lado, el futbolista Nahuel Ferraresi se mostró emocionado por ser convocado para las Eliminatorias del Mundial 2026.

“Estoy contento y con una confianza al máximo. Estaré disponible para lograr un buen resultado, lo cual es muy importante para nosotros. El clima aquí es muy caluroso en comparación con Sao Paulo, así que eso será un desafío”, destacó Ferraresi.

El jugador también mencionó su disposición para jugar el tiempo que sea necesario: “Estamos preparados, si me dicen que tengo que jugar 90 o 180 minutos, lo haré. Es algo a lo que mi cuerpo responderá”, agregó Ferraresi.

En resumen, tanto González como Ferraresi muestran su determinación y compromiso con la selección de Venezuela, demostrando que están listos para enfrentar los desafíos que se les presenten en los próximos partidos.