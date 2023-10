El camino hacia las elecciones primarias de la oposición: Retiros, alianzas y reclamos a una semana de la votación.

Próxima elección primaria opositora en Venezuela: candidatos renuncian y buscan alianzas

A medida que se acerca el 22 de octubre, día en que se celebrará la elección primaria opositora en Venezuela, varios candidatos han decidido renunciar a la competencia y otros han expresado su apoyo a algún contendiente. La atención de los dirigentes se centra ahora en buscar alianzas para fortalecer sus posiciones de cara a la cita electoral.

María Corina Machado destaca como la candidata más fuerte de la semana, gracias a su alianza con Freddy Superlano, lo que la posiciona aún más en la intención de voto de los venezolanos. El candidato de Voluntad Popular declinó a favor de la dirigente de Vente Venezuela y afirmó que ella será la ganadora del pueblo venezolano.

Por otro lado, Andrés Caleca emitió un mensaje en el que insta a los partidos Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo a no alejarse del proceso electoral y poner a disposición su maquinaria y experiencia para que las elecciones se lleven a cabo de la mejor manera posible. La renuncia de Henrique Capriles deja a la militancia de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo sin guía, ya que no tienen un candidato para la primaria.

La renuncia de Capriles se debe, según sus declaraciones, a que está inhabilitado. Sin embargo, omitió el hecho de que su nombre no figura entre los dos primeros en intención de voto para la primaria opositora. A diferencia de Capriles, María Corina Machado, quien también enfrenta una inhabilitación, ha sido cuidadosa al no juzgar la decisión de su exrival. Sin embargo, ha dejado claro que no se dejará presionar y que su intención es seguir adelante. Machado aprovechó esta semana para presentar su plan de gobierno, destacando la importancia de la economía, la salud, los niños y los adultos mayores.

Además, Machado recibió el apoyo de Freddy Superlano y la militancia del partido Voluntad Popular, lo que fortalece aún más su posición en la contienda. Por otro lado, Roberto Enriquez también anunció su renuncia a la competencia opositora.

En cuanto a los demás candidatos, Andrés Caleca hizo un llamado a no desistir y a cuidar las mesas de votación, mientras Delsa Solórzano continúa recorriendo Venezuela en su campaña electoral.

Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática, expresó su inconformidad con la Comisión Nacional de Primaria (CNP) por no haber recibido información sobre su lugar de votación. Sin embargo, sus quejas no fueron bien recibidas en las redes sociales. Prosperi ha iniciado un recorrido por varios estados del país para mantenerse en contacto con los votantes.

César Pérez Vivas, candidato andino, reafirmó su compromiso con los más necesitados y llamó a defender la elección primaria opositora. Andrés Velásquez también subrayó la importancia de la primaria como el primer paso hacia el cambio en Venezuela.

Tamara Adrian, por su parte, destacó la importancia de la unidad en la elección primaria y llamó a los demás líderes a dejar de lado los egos.

El próximo miércoles 18 de octubre se llevará a cabo un nuevo debate en el que los candidatos deberían presentar sus propuestas para el país. Sin embargo, algunos candidatos como Capriles, Enriquez y Superlano no asistirán. María Corina Machado también estará ausente, argumentando que la invitación llegó tarde y que su agenda está llena.

